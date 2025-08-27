#
Эти бензиновые машины китайской сборки признаны лучшими

Chery, Geely и Haval возглавили рейтинг бензиновых автомобилей в Китае

В Китае завершилось обширное исследование, проведенное J.D. Power, касающееся авторынка. В процессе опроса более 20 тысяч владельцев новых бензиновых автомобилей было выяснено, какие марки и модели получили наивысшие оценки пользователей.

В исследовании приняли участие 148 моделей от 39 брендов, а оценка производилась по 37 критериям, включая эстетику, комфорт, экономическую эффективность, безопасность и уровень оснащения. На основе этих данных был составлен рейтинг APEAL, где максимальная оценка составляет 1000 баллов.

В этом году средний балл по рынку достиг 751, что является лучшим показателем за последние годы. Особенно стал заметен рост оценок у китайских марок: их средний балл составил 745, увеличившись на 32 пункта по сравнению с предыдущим годом. Это подтверждает, что бензиновые автомобили все еще очень популярны, невзирая на растущее внимание к электромобилям.

Тем не менее, бензиновые автомобили уступают электромобилям и гибридам по уровню наличия интеллектуальных функций, таких как мультимедиа, голосовое управление и интеграция различных сервисов. В среднем, электромобили и гибриды имеют балл 806.

Geely Emgrand
Geely Emgrand

В категории компактных седанов лучшей моделью стал Geely Emgrand IV, среди среднеразмерных автомобилей выделился Volkswagen Lamando L. В классе кроссоверов лидерами признаны GAC GS3 и GS8, а также Geely Coolray L и Chery Tiggo 7 Plus.

В премиум-сегменте на первом месте оказались Land Rover, Porsche и Cadillac, в то время как среди массовых производителей выделяются FAW-Volkswagen, Chery и Geely. Среди китайских марок наибольшие числа продемонстрировали Chery, Geely и Haval, тогда как Tank оказался на низких позициях в рейтинге, что, вероятно, связано с ограниченным выбором бензиновых моделей.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России установлен рекорд по ввозу машин через Владивосток.

Источник:  «Китайские автомобили»
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | Geely
Фото:Depositphotos | Geely
