Хорошо оснащенный «дальнобойный» кроссовер привезли в РФ: известны цены

Гибридный кроссовер Geely EX5 EM-i появился у российских дилеров

На российский рынок начали поступать новые гибридные кроссоверы Geely EX5 EM-i, первый из которых в высокой комплектации Max был получен дилерским центром «Аларм-Моторс Geely» в Санкт-Петербурге. Никита Козлов, руководитель отдела продаж данной компании, предполагает, что наиболее востребованной станет именно топовая версия, обладающая современными опциями для управления и комфорта.

Гибридный EX5 EM-i выделяется среди конкурентов благодаря большому запасу хода, экономии на топливе и низким транспортным налогом. Интерес к кроссоверу проявляют как горожане, предпочитающие электромобили, так и автолюбители, желающие путешествовать по стране.

Также ожидается, что владельцы городских кроссоверов Geely будут на него переходить за счет его многофункциональности. Напомним, что Geely EX5 EM-i стал первым гибридом марки, представленным в России. В продаже он доступен в двух комплектациях: Pro и Max по ценам 3 569 990 и 3 869 990 рублей соответственно.

Geely EX5 EM-i

Данный переднеприводный кроссовер использует гибридную систему параллельно-последовательного типа, позволяя работать как в полностью электрическом режиме, так и с задействованием двигателя внутреннего сгорания для движения и подзарядки батареи. Geely EX5 EM-i укомплектован 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью до 99 л.с. и электромотором с отдачей 218 л.с.

Он имеет литий-железо-фосфатную батарею на 18,4 кВтч, что позволяет проехать до 111 км только на электротяге в городе и до 83 км в смешанном режиме, а общий запас хода достигает 943 км. Разгон до 100 км/ч осуществляется за 8,1 секунды.

Geely EX5 EM-i

Ранее «За рулем» сообщал, что в России возник серьезный дефицит китайских автомобилей.

