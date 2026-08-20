Почти не просят бензина: названы самые экономичные гибриды

Топ-5 самых экономичных гибридов в России

На российском рынке гибридные машины появляются все чаще. Покупатели видят в них компромисс: вроде бы и от розетки можно заряжаться, и бензобак на месте, а запас хода не заставляет нервничать. Но расход топлива у таких моделей волнует не меньше, чем у обычных автомобилей с ДВС.

Autonews.ru собрал пять наиболее экономичных гибридов, которые продаются в России официально. Речь идет о «паспортных» цифрах – то есть о тех, что заявляют сами производители, а не о реальных замерах на дорогах.

Wey 07

Первым в списке идет параллельно-последовательный гибрид Wey 07. Под капотом у него 1,5-литровый турбомотор, который трудится вместе с двумя электродвигателями – по одному на передней и задней осях.

Заявленный расход впечатляет: 0,7 литра на 100 километров. Правда, есть нюанс – такая цифра достижима только при полностью заряженной батарее, когда автомобиль едет преимущественно на электротяге. Если аккумулятор разряжен, расход вырастает до 6,3 литра.

Что касается остальных параметров Wey 07, суммарная мощность силовой установки достигает 517 лошадиных сил, на чистом электричестве кроссовер проезжает 201 километр, а общий запас хода составляет 1140 километров. Цены стартуют от 6 599 000 рублей.

Wey 07

Geely EX5 EM-R

Новая версия Geely EX5 с литерой EM-R отличается от прежней уже самой схемой гибрида. Если EM-i был последовательно-параллельным, то EM-R – это чистый последовательный гибрид, где двигатель внутреннего сгорания вообще не связан с колесами: он лишь заряжает батарею.

Производитель говорит о «взвешенном» расходе в 1 литр на 100 километров. По сути, это тот же сценарий, что и у Wey, – при преимущественной работе электромотора. А вот средний расход топлива Geely указывает уже без подобных оговорок: 4,3 литра на «сотню».

Силовая установка у этого кроссовера развивает 218 лошадиных сил. Запас хода на электротяге – 105 километров, общий – 1 тысяча километров. Купить Geely EX5 EM-R можно минимум за 3 464 990 рублей.

Geely EX5 EM-R

Seres M5

Seres M5 тоже построен по последовательной схеме: ДВС и электромоторы работают не напрямую. Паспортный расход топлива у него – 1,2 литра на 100 километров. Скорее всего, эта цифра также подразумевает полностью заряженную батарею, хотя компания не публикует данные о среднем расходе при разряженном аккумуляторе.

По характеристикам Seres M5 – один из самых мощных в подборке: 487 лошадиных сил суммарно. Электрический запас хода составляет 180 километров, а общий превышает 1,2 тысячи километров. Цены стартуют с отметки 6 590 000 рублей.

Seres M5

Voyah Dream

Премиальный минивэн Voyah Dream, который в первые пять месяцев 2026 года стал самым продаваемым в своем сегменте, тоже получил последовательную гибридную установку. Но здесь производитель не публикует данные о расходе при полностью заряженной батарее – доступны только усредненные цифры.

Voyah Dream

Официальный средний расход Voyah Dream – 5,4 литра на 100 километров. Суммарная мощность силовой установки достигает 422 лошадиных сил. На электричестве минивэн проезжает 185 километров, а полный запас хода превышает 915 километров. Стоимость начинается от 7 490 000 рублей.

Замыкает рейтинг кроссовер Evolute i-Space, который уже попадал в списки самых доступных и самых дальнобойных моделей среди официально представленных в России. По экономичности он тоже оказался в пятерке – правда, с самыми скромными показателями.

Evolute i-Space

Компания не раскрывает расход топлива при стопроцентном заряде батареи, а называет лишь усредненные 5,6 литра на 100 километров. Для переднеприводной версии мощность составляет 218 лошадиных сил, для полноприводной – 367. Запас хода на электротяге достигает 165 километров в базовом исполнении и 124 километров в полноприводном. Общий запас хода – до 1250 километров с передним приводом и до 1 тысячи километров с полным. Цена: 2 560 000 рублей за переднеприводную версию и 2 690 000 рублей за полноприводную.

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