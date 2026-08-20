ИнтерАвтоМеханика: третий день выставки

До завершения выставки «ИнтерАвтоМеханика» остается всего два дня

В залах «Крокус Экспо», где сейчас проходит выставка «ИнтерАвтоМеханика-2026», работают стенды ведущих компаний отрасли, а деловая программа разбирает актуальные вопросы и практические задачи автосервисного бизнеса.

20 августа в программе:

10:30–16:50 — конференция «Автосервис как успешный бизнес». В программе — экономия на складе, работа «в белую», маркировка «Честный знак», формула прибыли шиномонтажа и дискуссия о будущем рынка автозапчастей.

10:00–18:00 — авторский мастер-класс Натальи Вагановой «Управленческий учет автосервиса». Мероприятие платное, павильон 2, зал Р.

Напомним, сегодня последний день, когда можно получить конкурсную анкету и принять участие в розыгрыше Lada Iskra SW Cross среди посетителей выставки. Если вы еще не получили свой счастливый билет, самое время это сделать!

Выставка «ИнтерАвтоМеханика» – ваш шанс выиграть автомобиль!

Каждый посетитель выставки, которая проходит с 18 по 21 августа 2026 года, может стать обладателем нового автомобиля Lada Iskra SW Cross.

Получите бесплатный билет по ссылке от «За рулем», а на самом мероприятии возьмите конкурсную анкету у любого из экспонентов.