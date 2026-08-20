Последний шанс выиграть автомобиль!
Уже завтра на выставке «ИнтерАвтоМеханика» будет разыгран автомобиль Lada Iskra SW Cross. Розыгрыш пройдет среди посетителей мероприятия, и вы еще можете успеть принять в нем участие!
Завтра, 21 августа, на выставке «ИнтерАвтоМеханика» будет разыгран автомобиль Lada Iskra SW Cross.
Чтобы испытать свою удачу, получите бесплатный билет от «За рулем» по ссылке, на выставке подойдите на стенд «За рулем» (павильон 2, стенд №7-150) и зарегистрируйте свой лотерейный билет.
Машина будет разыграна завтра, 21 августа, в 13:30 на площадке «АвтоБизнес Форум».
Напомним, международная выставка автокомпонентов и решений для автосервиса ИАМ проходит в выставочном комплексе «Крокус Экспо» в Москве с 18 по 21 августа.
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