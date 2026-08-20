Последний шанс выиграть автомобиль!

Уже завтра на выставке «ИнтерАвтоМеханика» будет разыгран автомобиль Lada Iskra SW Cross. Розыгрыш пройдет среди посетителей мероприятия, и вы еще можете успеть принять в нем участие!