«Сметают ураганом»: как продаются новые Nissan Qashqai с гарантией

«Автостат»: продажи Nissan в России за 7 месяцев 2026 года выросли на 609%

За семь месяцев 2026 года российские дилеры продали 4276 автомобилей Nissan – на 609% больше, чем годом ранее. Подъем обеспечил преимущественно кроссовер Qashqai, и аналитики «Автостата» именно его называют главным драйвером продаж.

Что интересно, модель предлагается в единственной технической версии: двухлитровый атмосферник на 140 л.с., безальтернативный вариатор и передний привод. Никаких полноприводных модификаций в Россию не везут.

История успеха при этом началась далеко не вчера. Qashqai ввозят с 2023 года, но долгое время машины не пользовались спросом, и продавцам приходилось сбрасывать цену, лишь бы разойтись. Перелом наступил после декабрьской реформы утильсбора. Сергей Целиков из «Автостата» пояснил: благодаря мотору кроссовер смог «пролезть под планку» нового налога, что заметно сказалось на итоговой цене. С этого момента продажи пошли вгору.

В дилерском центре «Рольф» осталось лишь несколько экземпляров. Менеджер без обиняков заявляет: «Их сметают ураганом». А затем добавляет: «У нас почти все разобрали. Информации о новых поставках пока нет, однако на волне такого спроса они определенно будут. Ценник, конечно, окажется выше – нынешний курс оптимизма не добавляет».

Речь о кроссоверах 2026 года выпуска, завезенных из Китая. Машин японской сборки на рынке сейчас нет. Комплектация одна – Leading, и она довольно богатая: панорамная крыша, камера заднего вида, круиз-контроль, центральный замок, кожаный салон.

Цены, правда, плавают. Белый Qashqai продают за 3,4 млн руб., черный – за 3,2 млн. По словам сотрудника, машины закупались в разных партиях и по разному курсу, поэтому разница. «Из-за финансовых колебаний стоимость машин может меняться каждый день. Цены зафиксированы, как говорится, в моменте», – пояснил он. Еще неделю назад минимальный ценник был иным – 3 450 000 руб.

Nissan Qashqai

Кстати, по данным «Автостата», только в июле в страну ввезли 1087 таких Qashqai. Правда, на всех желающих их все равно не хватает.

Дисконт тоже успел измениться: неделю назад скидка достигала 200 тыс. руб., теперь это 100 тыс. Причина – валютные «качели», объяснил менеджер. Зато при покупке в кредит можно получить дополнительный бонус в 100-150 тыс. руб., в зависимости от банка.

На авто действует локальная дилерская гарантия сроком два года. Сотрудник заверил, что опыт обслуживания Nissan у компании большой, поэтому программа поддержки практически не отличается от официальной, которая была до ухода японского бренда из России в 2022 году.

Дополнительное оборудование навязывать не станут, но от него советуют не отказываться. «Антигравийная и керамическая пленка для кузова, защита картера двигателя, а также сеточка в решетку радиатора лишними не станут. Кое-что точно отдадим в качестве подарка», – заявил собеседник. А вот русский язык в мультимедиа не предусмотрен: русификацию обещать никто не готов, даже за деньги, максимум – английский интерфейс.

В «СИМе» остался вообще один Qashqai – черный, 2026 года, оцененный в 3 395 000 руб. Правда, как только менеджер услышал, что в «Рольфе» такой же кроссовер стоит 3,2 млн, он сразу же снизил цену до этого уровня. «Мы всегда готовы перебить другие предложения», – похвастался продавец.

Сроки новых поставок он назвать не смог, зато предложил воспользоваться предзаказом. «Без проблем привезем, рассмотрим и другие комплектации. Но точно будет дороже текущего прайса», – предупредил сотрудник.

Зато русификацию в этом салоне уже сделали, и она идет в подарок. Остальные дополнительные опции придется оплачивать отдельно. Причем менеджер честно предупреждает: «Актикоррозийная защита и пленка на кузов не окажется чрезмерно дорогой. Уточним стоимость в процессе оформления. А вот защиту картера – не факт, что установим, надо посоветоваться с нашими мастерами».

Любопытная деталь: раньше в этом дилерском центре на параллельные машины гарантию не давали вовсе, предлагая купить ее как страховой продукт. Теперь же Qashqai реализуют с фирменной гарантией от дилера, правда, сроком всего на год или 20 тыс. км пробега.

В «Автомире» Qashqai найти сложнее: залы заполнены Mazda CX-5 и Toyota RAV4. Менеджер объясняет такое соотношение просто: «Партии Qashqai были изначально значительно меньше. Клиенты распробовали эту модель только сейчас и достаточно оперативно смели все экземпляры. В свою очередь, Mazda CX-5 уже устойчивый хит, речь идет о других цифрах в поставках и продажах».

При этом он ждет дальнейшего роста популярности Qashqai. В активе машины – традиционная японская надежность, узнаваемость бренда и цены, заметно более низкие, чем у конкурентов. Например, переднеприводная Mazda CX-5 стоит от 4,1 млн руб., а Toyota RAV4 с полным приводом – от 4,3 млн.

Оставшиеся экземпляры здесь «можно пересчитать по пальцам». «Автомобили не успеваем завозить, их сразу же разбирают», – предупредил сотрудник.

Цены в «Автомире» высокие: на четыре Qashqai установлена некая «суперцена» – 3 460 000 руб. По словам менеджера, эти машины закупались до ослабления рубля. Он же утверждает, что предзаказ выйдет «чуточку дешевле», но внятного объяснения, как такое возможно при выросшем курсе, так и не последовало.

Скидки работают по умолчанию: при сдаче старого авто в трейд-ин – до 200 тыс. руб., а при оформлении кредита можно съэкономить еще до 250 тыс. Как заверил сотрудник, это максимальный дисконт, доступный в российских дилерских сетях.

Гарантия – дилерская, сроком на два года. Русификацию программного обеспечения здесь сделают, но за деньги, хотя точную сумму назвать не смогли. «Все обсуждаемо и можно сделать в любой момент», – резюмировал продавец.

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