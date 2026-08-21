Не пришли на «ИнтерАвтоМеханику»? Сегодня последний шанс увидеть выставку и выиграть автомобиль

«ИнтерАвтоМеханика» в «Крокус Экспо» 21 августа: конференция о моторных маслах, мастер–классы «АвтоМастерской» и розыгрыш автомобиля

У выставки «ИнтерАвтоМеханика-2026» в «Крокус Экспо» сегодня финальный день, и он получился насыщенным. С утра идут деловые мероприятия, затем начнутся практические мастер-классы, а в 13:30 среди посетителей разыграют автомобиль.

До обеда, с 11:00 до 13:00, запланирована конференция «Актуальные тенденции рынка моторных масел и технических жидкостей. Версия 2.0». Тема для автосервисной отрасли насущная: говорят о том, какие направления в сегменте масел и техжидкостей становятся главными.

На площадке «АвтоМастерская» все расписано буквально по минутам. В 11:00 покажут, как ремонтировать рулевые рейки на электромобилях, а с 11:30 до 12:00 займутся ремонтом стекол и тонировкой без разбора автомобиля. В 12:30 эксперты расскажут о формировании прайс-листа на услуги автосервиса, с 13:00 до 13:30 – продемонстрируют замену лобового стекла. Дальше по плану практикум «Сделай сайт», диагностика подвески на вибростенде, грамотная химчистка авто и подведение итогов с награждением в 15:00-15:30.

Кстати, ради розыгрыша машины в 13:30 сюда явно придут многие: участие доступно каждому посетителю выставки. Так что сегодня есть реальная возможность уехать из «Крокус Экспо» на новом автомобиле.

Розыгрыш LADA Iskra SW Cross Для участия в розыгрыше посетите выставку ИнтерАвтоМеханика с 18 по 21 августа по бесплатному билету от «За рулем». Возьмите конкурсную анкету у любого из экспонентов. Машину разыграем в последний день работы экспозиции. Реклама | ООО «СИГМА ЭКСПО ГРУП», ИНН 7743378236 | erid F7NfYUJCUneVdwWdxjDS