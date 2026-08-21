Последний день выставки: кому достанется Lada Iskra SW Cross?

Главред «За рулем» Максим Кадаков вручит Lada Iskra SW Cross победителю розыгрыша на ИнтерАвтоМеханике 2026

В последний день работы «ИнтерАвтоМеханики-2026» посетителей ждет сюрприз. На стенде «За рулем» разыграют Lada Iskra SW Cross в комплектации «Техно». Под капотом – бензиновый двигатель объемом 1,6 литра, выдающий 106 л.с., в связке с вариатором.

Сама церемония стартует в 13:30 на площадке «АвтоБизнес Форум», что в павильоне 2, зале 8. Причем вручать автомобиль будет главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

На деле у посетителей есть всего несколько часов, чтобы попытать удачу. Событие состоится сегодня, 21 августа. Желаем удачи!

Розыгрыш LADA Iskra SW Cross Для участия в розыгрыше посетите выставку ИнтерАвтоМеханика с 18 по 21 августа по бесплатному билету от «За рулем». Возьмите конкурсную анкету у любого из экспонентов. Машину разыграем в последний день работы экспозиции. Реклама | ООО «СИГМА ЭКСПО ГРУП», ИНН 7743378236 | erid F7NfYUJCUneVdwWdxjDS