Более 15 тысяч гостей посетили образовательный фестиваль к 20-летию ОЭЗ «Технополис Москва»

Разработки резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» представили на Северном речном вокзале

22 августа на Северном речном вокзале прошел «Технофест», образовательный фестиваль, собравший более 15 тысяч москвичей и гостей столицы.

Мероприятие было приурочено к 20-летию особой экономической зоны «Технополис Москва» и стало наглядной демонстрацией достижений столичной высокотехнологичной промышленности.

Максим Ликсутов , заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

«Образовательный фестиваль на Северном речном вокзале, который посетили более 15 тысяч человек, стал подтверждением того, каких масштабных результатов добилась ОЭЗ «Технополис Москва» за 20 лет.

Сегодня на территории общей площадью 430 гектаров работают свыше 240 высокотехнологичных предприятий, а количество созданных квалифицированных рабочих мест превысило 33 тысячи. К мероприятию присоединились более 30 крупнейших компаний из разных отраслей – от микроэлектроники до фармацевтики и авиастроения.

По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы уделяем особое внимание развитию высокотехнологичных производств. Продукцию столичных предприятий ежедневно используют сотни тысяч людей по всей стране».

Для гостей работали девять тематических зон, главной из которых стала гигавыставка инноваций. Здесь демонстрировались гоночные болиды с разгоном до 260 км/ч, электромобили Москвич и UMO, а также уникальные роботы – пожарный для работы в задымленных зонах и бариста на отечественных комплектующих и российском ПО.

Энергетический бульвар представил разработки «Росатома», а интерактивные зоны позволяли фотографироваться в селфи-зеркале со скоростью 100 кадров в минуту и играть на музыкальных инструментах из углеволокна, которые звучат как классические, но весят вдвое меньше.

Около 400 детей участвовали в логических задачах и опытах, организованных «Некс-Т» и «Научные развлечения». Компания «Хайтэк» устроила зрелищные ИИ-поединки, где участники управляли игровыми персонажами через движения тела, а «Медплант» провел викторины и занятия по первой помощи.

Фестиваль подтвердил высокий интерес горожан к технологиям и инновациям и показал, что столичная ОЭЗ за 20 лет стала не только драйвером промышленного роста, но и центром притяжения для всех, кто увлекается наукой и современными разработками.