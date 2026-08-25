Эти компании подняли цены на машины в России
Эксперт Мосеев рассказал, машины каких марок подорожали с 17 по 21 августа
Автоэксперт Олег Мосеев совместно с CARgument обратил внимание на следующие обновления в прайс-листах дистрибьюторов за прошедшую неделю (17.08−21.08). На этот раз цены повысили Haval, Geely и Voyah, а Evolute отменил скидку на одну из комплектаций i-Space.
Haval поднял цены на комплектации 2026 года:
- H3. Цены на все комплектации выросли на 50 000 ₽, или в среднем на 1,6%.
- Jolion. Цены на все комплектации выросли на 50 000 ₽, или в среднем на 2%.
- M6. Цена на комплектацию Optimum / Оптимум MT 26MY 26PY выросла на 50 000 ₽ (+2,4%).
Geely поднял цены на комплектации 2026 года:
- Cityray. Цены на все комплектации выросли на 15 000 рублей, или в среднем на 0,5%.
- Coolray. Цена на комплектацию Exclusive / Эксклюзив 26PY выросла на 15 000 рублей (+0,5%).
- Okavango. Цены на все комплектации выросли на 15 000 рублей, или в среднем на 0,4%.
Voyah поднял цены на все комплектации 2025−2026 годов:
- Free Sport Edition. Цены выросли на 150 000−200 000 ₽, или в среднем на 2,6%.
Evolute отменил скидку на комплектацию 2026 года:
- i-Space. Скидка на комплектацию Standard / Стандарт 4WD 5 seats 26PY в размере 175 000 рублей отменена.
О том, что цены на автомобили продолжат расти, «За рулем» ранее предупреждал.
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Источник: телеграм-канал Олега Мосеева