Эти компании подняли цены на машины в России

Эксперт Мосеев рассказал, машины каких марок подорожали с 17 по 21 августа

Автоэксперт Олег Мосеев совместно с CARgument обратил внимание на следующие обновления в прайс-листах дистрибьюторов за прошедшую неделю (17.08−21.08). На этот раз цены повысили Haval, Geely и Voyah, а Evolute отменил скидку на одну из комплектаций i-Space.

Haval поднял цены на комплектации 2026 года:

H3. Цены на все комплектации выросли на 50 000 ₽, или в среднем на 1,6%.

Jolion. Цены на все комплектации выросли на 50 000 ₽, или в среднем на 2%.

M6. Цена на комплектацию Optimum / Оптимум MT 26MY 26PY выросла на 50 000 ₽ (+2,4%).

Geely поднял цены на комплектации 2026 года:

Cityray. Цены на все комплектации выросли на 15 000 рублей, или в среднем на 0,5%.

Coolray. Цена на комплектацию Exclusive / Эксклюзив 26PY выросла на 15 000 рублей (+0,5%).

Okavango. Цены на все комплектации выросли на 15 000 рублей, или в среднем на 0,4%.

Voyah поднял цены на все комплектации 2025−2026 годов:

Free Sport Edition. Цены выросли на 150 000−200 000 ₽, или в среднем на 2,6%.

Evolute отменил скидку на комплектацию 2026 года:

i-Space. Скидка на комплектацию Standard / Стандарт 4WD 5 seats 26PY в размере 175 000 рублей отменена.

О том, что цены на автомобили продолжат расти, «За рулем» ранее предупреждал.

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