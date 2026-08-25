Надежный «японец» с атмосферником и неубиваемой АКП. Оптимальный выбор на вторичке

Александр Виноградов: почему стоит присмотреться к Suzuki Grand Vitara II с пробегом

Если нужен полный привод, но бюджет не превышает 700 тыс. руб., можно рассматривать только подержанные и очень возрастные автомобили.

Среди достойных вариантов – Suzuki Grand Vitara II (2008-2009). Модель славится конструктивной надежностью, однако в этом ценовом диапазоне и возрасте машины «болячки» неизбежны – это не брак, а естественный износ, который нужно учитывать при осмотре.

Почти все машины с бензиновыми атмосферными агрегатами.

Suzuki Grand Vitara II

Мнение специалиста

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– Двухлитровый мотор мощностью 140 л.с. простой и надежный. Можно вспомнить про малый ресурс цепи ГРМ, которая редко выдерживает больше 200 тысяч км. А также про необходимость регулярной замены катушек зажигания.

Более мощный двигатель J24B развивает 169 сил. Но и с ним ждать отменной динамики не стоит. Тем не менее и он получился довольно надежным. Как и у двухлитрового мотора, цепь ГРМ не самая живучая. Алюминиевая головка блока чувствительна к перегревам. Изредка встречаются случаи трещин в блоке цилиндров.

Suzuki Grand Vitara II

На вторичке встречаются экземпляры как на «ручке», так и с четырехдиапазонным автоматом. Но если есть выбор – берите автомат. Та самая старая коробка Aisin AW 03‑72LE – это легенда надежности: при регулярной замене масла она уезжает далеко за 500 тысяч, и вскрывать ее приходится только из-за банального износа фрикционов. Никаких внезапных смертей, никаких капризов – только честный ресурс.

Подробнее – в материале: « Полный привод за 700 тысяч. Рейтинг б/у автомобилей».

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