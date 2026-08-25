Водительские права могут аннулировать при обнаружении опасных заболеваний

В РФ начнут отзывать водительские права при выявлении опасных болезней

С 1 марта 2027-го заработает автоматическая система обмена данными между больницами и ГИБДД. Медики будут передавать в МВД сведения о пациентах, у которых выявлены противопоказания к управлению автомобилем, включая психиатрические диагнозы. Об этом ТАСС рассказал председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов из ЛДПР.

Зачем это нужно? Сейчас, если у водителя появляется опасный недуг, он вполне законно может продолжать ездить до очередной замены прав. А она, напомним, происходит раз в десять лет, и только тогда человек впервые попадает на медкомиссию.

В МВД будут попадать данные об эпилепсии, шизофрении, шизотипических расстройствах и слепоте. По словам Леонова, сейчас ведомства настраивают обмен информацией. Когда все заработает, автомобилисту предложат в течение трех месяцев пройти внеочередное медицинское освидетельствование.

В общем-то, если диагноз на повторном осмотре подтвердится, удостоверение аннулируют немедленно. Не подтвердится – права остаются у владельца без дополнительных ограничений. Причем в базе данных МВД самого диагноза не будет: лишь отметка о наличии медицинских показаний для отзыва водительского удостоверения.

Напомним, в 2025 году уже приняли поправки к законам «О безопасности дорожного движения» и «О персональных данных» – именно они создали правовую базу для грядущих изменений. А годом ранее, в 2024-м, появился закон, разрешающий врачам и полицейским обмениваться информацией о пациентах с психическими расстройствами, склонных к общественно опасным поступкам.

Ранее «За рулем» рассказал, где российские права действуют без международного удостоверения.

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