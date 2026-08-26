Названа главная ошибка при выборе моторного масла

Эксперт Галаган: экономия на моторном масле может обернуться дорогим ремонтом

Экономия на моторном масле способна вылиться в серьезные расходы на восстановление двигателя. Об этом сообщил Константин Галаган, занимающий должность директора направления механического ремонта в АГ «Авилон».

По словам эксперта, опасность представляет не сама стоимость масла, а его неспособность обеспечить защиту, требуемую автопроизводителем. Недорогой продукт часто не дотягивает до необходимых стандартов.

Почему дешевое масло опасно для двигателя

Как пояснил Галаган, если смазка не выдает нужных характеристик или деградирует быстрее положенного, последствия нарастают исподволь.

«Если масло не обеспечивает необходимые характеристики или быстрее деградирует, последствия обычно накапливаются постепенно. Сначала это могут быть отложения и лак, повышенный угар масла, затем ускоренный износ пар трения, цепного привода и турбокомпрессора. Поэтому экономия в несколько тысяч рублей на замене масла потенциально может обернуться ремонтом двигателя стоимостью уже в сотни тысяч», – пояснил эксперт.

Галаган также указал на типичную ошибку водителей – выбор смазки исключительно по вязкости, например по маркировке 5W-30. Между тем одинаково обозначенные масла могут серьезно отличаться по эксплуатационным качествам, спецификациям API и ACEA, а также допускам конкретных марок. Современное моторное масло – сложная композиция базового масла и присадок, доля которых в отдельных классах доходит до 15-25%.

Как правильно выбрать масло

К смазке особенно чувствительны турбированные двигатели. Актуальные стандарты требуют, чтобы масло защищало цепь ГРМ, препятствовало образованию отложений и даже предотвращало преждевременное воспламенение смеси на низких оборотах, которое называют LSPI.

В то же время эксперт не советует руководствоваться принципом «чем дороже, тем лучше». Самый дорогой продукт не гарантирует идеальной защиты, если выбран с нарушениями логики подбора.

Правильный подход, по словам Галагана, включает пять пунктов: подходящая вязкость, соответствие спецификациям API и ACEA, допуск автопроизводителя, покупка в проверенном месте и соблюдение интервала замены. Если все эти условия выполнены, даже доступное по цене масло сможет надежно оберегать мотор.

Ранее «За рулем» уже рассказывал, какие недорогие машины чаще всего привозят из-за границы.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!