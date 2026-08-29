Haval H9 «Душа Силы»: дикий внедорожник с тремя блокировками

Great Wall представила спецверсию Haval H9 по цене от 31 600 долларов

Компания Great Wall Motor объявила о старте продаж в Китае специальной модификации Haval H9 под названием «Li Hun Edition» (в переводе – «Душа Силы»).

Этот автомобиль позиционируется как официально доработанная версия глобальной модели H9, созданная для тех, кто ищет баланс между повседневным комфортом и серьезными внедорожными возможностями.

Haval H9

Цена на новинку в рамках ограниченной акции стартует от 214 900 юаней (примерно $31 600). Рекомендованные розничные цены на Li Hun Edition варьируются от 239 900 ($35 600) до 257 900 юаней ($38 300).

Внешность внедорожника решена в стиле «функциональной дикой эстетики»: новая матричная решетка радиатора, светодиодные ходовые огни «Light Blade» и выразительный капот с двойными ребрами жесткости дополнены 18-дюймовыми колeсами с внедорожными шинами 265/65 R18 AT.

Внутри установлена интеллектуальная панель с 15,6-дюймовым центральным экраном 2,5K. Система поддерживает четырехзонное голосовое управление благодаря встроенной языковой модели Coffee GPT, а также без проблем работает с Apple CarPlay, Huawei HiCar и Iccoa Carlink. Передние кресла получили 8-позиционную электрорегулировку, поясничную опору, память, вентиляцию, подогрев и 8-точечный массаж. Для тишины в салоне предусмотрены двухслойные шумоизолирующие стекла в лобовой части и передних дверях.

Haval H9

Габариты машины: длина – 5070 мм, ширина – 1976 мм, высота – 1960 мм при колесной базе 2850 мм.

H9 Li Hun доступен с бензиновым 2,0-литровым турбомотором на 221 л. с. в паре с 8-ступенчатым автоматом или дизельным 2,4-литровым двигателем мощностью 184 л. с. с 9-ступенчатой коробкой, оснащенной масляным вентилятором для стабильной работы в жару.

В арсенале – девять ездовых режимов, функция разворота на месте, круиз-контроль для бездорожья и 540-градусная панорамная камера.

Главный козырь – система «трех блокировок» с блокировками переднего и заднего дифференциалов плюс механическая блокировка центрального - Mlock. Геометрия тоже радует: дорожный просвет 236 мм, угол въезда 32°, съезда 26° и брод до 800 мм. При желании можно установить шноркель для подъема воздухозаборника на 1794 мм. Буксировочный сертификат позволяет тянуть прицеп массой до 2,5 тонны.

Новинка уже доступна у дилеров Поднебесной.

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