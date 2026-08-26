Названы три главных действия после ДТП

Юрист Воропаев: после ДТП водителю в первую очередь нужно найти свидетелей

После аварии главное – не паниковать, а действовать по четкому плану. Автоюрист Лев Воропаев перечислил три ключевых шага, которые помогут водителю защитить свои интересы и не потерять деньги.

Начать стоит с поиска очевидцев. «Первое, что нужно сделать после ДТП, – остановиться, выйти из машины и установить свидетелей. Свидетели часто являются решающим фактором в определении вины даже при наличии видеозаписи», – отметил адвокат.

Впрочем, есть и вторая распространенная ошибка. Рассчитывать только на видеорегистратор не стоит: он есть далеко не у всех. А если запись все же имеется, не нужно сразу отдавать ее инспекторам ГИБДД. Как предупредил Воропаев, до консультации с автоюристом этого делать не стоит – кадры могут использовать против водителя.

Кстати, о документах. Схема ДТП – это отдельный больной вопрос. Эксперт советует проверять каждую цифру и каждое измерение, особенно если оформлением занимаются аварийные комиссары. Лучше, чтобы схему составлял инспектор ГИБДД, но даже тогда водителю стоит внимательно следить за тем, что попадает в протокол. Ведь именно схема становится основой доказательной базы.

Так что запомнить несложно: ищите свидетелей, не торопитесь отдавать видео и контролируйте схему ДТП.

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