Экономия на масле в несколько тысяч рублей обернется ремонтом за сотни тысяч

Константин Галаган: дешевое моторное масло приводит к капремонту двигателя

Водителям, которые привыкли экономить на замене моторного масла, стоит пересчитать бюджет: дешевая смазка способна спровоцировать поломку, устранение которой выльется в сумму, в десятки раз превышающую первоначальную экономию, отмечают эксперты Pravda.Ru.

На деле проблема кроется не в цене как таковой, а в том, что продукт бюджетного сегмента зачастую не дотягивает до заявленных стандартов. Защитные функции такой жидкости истощаются гораздо раньше положенного срока, и тогда начинаются настоящие беды для силового агрегата.

Процесс разрушения, по словам директора направления механического ремонта АГ "Авилон" Константина Галагана, нарастает исподволь. Внутри мотора сначала появляются отложения и лаковые пленки, расход масла заметно увеличивается. Дальше – больше: ускоряется износ сопряженных деталей, страдает цепной привод и турбонаддув. Как итог, попытка сберечь пару тысяч рублей на обслуживании приводит к необходимости вложить сотни тысяч в капитальный ремонт.

Ловушки

Особая ловушка поджидает автовладельцев при взгляде на канистру. Многие ориентируются исключительно на индекс вязкости вроде 5W-30, полагая, что этого достаточно. Однако это глубокое заблуждение – составы с одинаковой вязкостью могут кардинально отличаться по допускам автопроизводителей, спецификациям API и ACEA, а также по составу присадочного пакета, который, кстати, занимает от 15 до 25% объема и напрямую отвечает за моющие и защитные свойства.

Турбированные моторы вообще отдельная история Современные спецификации требуют от масла защиты цепи газораспределения, борьбы с нагаром и предотвращения опасного явления LSPI – самовоспламенения смеси на низких оборотах. Естественно, продукт, не соответствующий таким жестким критериям, не способен обеспечить должный уровень безопасности для агрегата.

Стоит ли гнаться за самой дорогой канистрой на полке? По мнению Галагана, принцип «чем больше цена, тем лучше защита» тут не работает. Дорогое, но неправильно подобранное масло окажется бесполезным, а то и вредным. Гарантию надежной работы двигателя дает соблюдение пяти ключевых условий выбора, которые игнорировать нельзя.

Если же подойти к вопросу грамотно и учесть все нюансы, то даже масло из средней ценовой категории справится со своими задачами на отлично.