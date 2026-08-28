Знакомый кроссовер Hyundai станет дальнобойным гибридом: подробности

Hyundai выпустит гибридный кроссовер Santa Fe с запасом хода почти 1 тыс. км

Автогигант из Кореи официально подтвердил намерение выпускать машины с увеличенным запасом хода (EREV). Речь о последовательных гибридах, где мотор внутреннего сгорания напрямую не связан с колесами. По данным Motor1, такое заявление прозвучало на Дне инвестора, а первые серийные модели ожидаются уже в 2027 году.

Начать решено с кроссовера Santa Fe – именно на нем дебютирует последовательно-гибридная установка. Сборку организуют на заводе в Алабаме, старт производства – первые месяцы 2027 года. Под капотом разместятся два электромотора и ДВС, которому отведена роль простого генератора для подзарядки батарей.

Hyundai Santa fe

Суммарный запас хода оценивается в 965 км. На деле это скромнее, чем у множества китайских автомобилей с аналогичной схемой, зато привод у новинки полный. Остальные характеристики пока не разглашаются.

Аналогичная EREV-версия появится и у премиального бренда Genesis, входящего в структуру Hyundai. За основу возьмут кроссовер GV80, выпуск тоже стартует в начале 2027 года. Правда, запас хода здесь будет побольше: 1030 км. Секрет в иной батарее.

Что до России, то Santa Fe пятого поколения активно возят по параллельному импорту. С учетом растущего интереса к гибридам появление такого SUV у нас вполне реально. Genesis GV80 также встречается на «параллельных» поставках, хотя и в куда меньших количествах.

Hyundai Santa fe

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