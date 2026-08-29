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Россия запустила производство турбокомпрессоров

В Подмосковье стартовало производство турбокомпрессоров для дизельных моторов

Располагающаяся в Протвино Московской области компания «Турбокомплект» запустила новый производственный комплекс.

Он отдан под производство турбокомпрессоров по полному циклу – от газодинамического проектирования до испытаний на стендах собственной разработки. Строили и оборудовали этот корпус с ноября 2023 года, с привлечением льготного займа ФРП в размере 1,2 млрд рублей, а общие инвестиции составили 1,8 млрд рублей. Выход комплекса на полную мощность позволит предприятию нарастить годовой выпуск турбокомпрессоров с 46 до 90 тысяч единиц.

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Россия запустила производство турбокомпрессоров

Продукция предназначена для моторов легкого коммерческого транспорта, грузовых автомобилей и сельхозтехники. Среди заказчиков – «Автодизель» (ЯМЗ), «Тутаевский моторный завод» (входит в структуру КАМАЗа), «Трансмашхолдинг», а также Минский моторный завод.

Пока «Турбокомплект» обеспечивает комплектующими только производителей дизельных моторов, но в планах – освоение турбокомпрессоров и для бензиновых двигателей.

Ранее «За рулем» объяснил, почему владельцы дизельных машин сомневаются в «экологичных» маслах.

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Источник:  Интерфакс
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