В Китае начнут выпуск «зеленых» моделей Jeep и Peugeot

Jeep возвращается в Китай для производства электрических внедорожников

Провал на китайском рынке в 2022 году заставил Stellantis свернуть местное производство. Похоже, теперь концерн решил сделать еще одну ставку на Поднебесную, но уже с новым партнером и с упором на электрификацию. Вместе с Dongfeng Motor создано совместное предприятие Dongfeng Stellantis Automotive Technology Co в Ухани, которое займется разработкой и продвижением машин. Само же производство поручат действующим мощностям Dongfeng Peugeot Citroen Automobile (DPCA).

В рамках СП планируется выпуск четырех новых моделей: двух Peugeot и двух электрифицированных Jeep. Генеральный директор Stellantis Антонио Филоса подтвердил, что электрические кроссоверы и подключаемые гибриды начнут сходить с конвейера в КНР уже в 2027 году, причем их будут поставлять на мировой рынок.

Китайский партнер может предложить не только наработанные компетенции в области электромобилей, но и премиальные решения. Помимо обычных легковушек Dongfeng выпускает электрические модели под брендом Voyah и мощные внедорожники Mengshi. Именно полноприводные электрифицированные платформы китайского производителя лягут в основу надежных и универсальных Jeep.

Прежнее совместное предприятие Jeep с GAC Group обанкротилось в 2025 году, проработав 15 лет. Пик продаж пришелся на 2017-й – 203 тысячи автомобилей, но к 2022-му годовые продажи сжались примерно до 20 тысяч. По мнению экспертов, западные компании не ожидали такого резкого поворота китайских потребителей в сторону местных машин на новых источниках энергии.

Для Stellantis превращение Китая в экспортный хаб передовых технологий – это не просто возможность отыграть потерянные позиции. Речь идет о принципиальном шаге, необходимом для сохранения конкурентоспособности на фоне глобального перехода на электромобили.

О масштабных планах Hyundai «За рулем» рассказывал ранее.

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