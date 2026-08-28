Hyundai готовит более 100 новинок в ближайшие четыре года. Справится?
Южнокорейский автогигант Hyundai официально объявил о масштабной экспансии.
В ближайшие четыре года компания намерена вывести на рынок свыше ста новых или глубоко обновленных моделей, при этом особый упор будет сделан на электрификацию и премиальный суббренд Genesis.
География амбициозного плана охватывает весь мир: только в Северной Америке ожидается 58 запусков, в Европе – 41, а в Китае – 22 новинки.
Европейский рынок ждет полный переход на «зеленые» технологии. Здесь представят пять новых кроссоверов и легких коммерческих автомобилей, включая крупный электрический внедорожник D-сегмента и пару компактных электрокаров B-сегмента.
Ожидается, что к 2030 году продажи «батарейных» Hyundai в Старом Свете вырастут почти в четыре раза – с 116 до 420 тысяч машин в год. Для тех, кто пока опасается небольшого запаса хода, готовится сюрприз: уже в первой половине 2027 года дебютирует гибридный Santa Fe, чей суммарный пробег превысит 960 километров.
Особое внимание уделяется Китаю, где корейцы планируют флагманский Ioniq V, а также целую серию полностью электрических и гибридных кроссоверов B– и C-сегментов.
Топовые модели D-класса получат автопилот третьего уровня. Не остается в стороне и премиальное подразделение Genesis: к 2027 году марка выпустит внедорожник с запасом хода более 1000 километров.
География продаж Genesis расширится до Индии и Азиатско-Тихоокеанского региона, где компания планирует реализовывать до 350 тысяч машин ежегодно.
Кроме того, Hyundai нарастит продажи «заряженной» линейки N до ста тысяч экземпляров и закроет так называемые «белые пятна», выпустив рамные среднеразмерные пикапы.
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