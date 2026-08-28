Топливный рынок взяли под новый жесткий контроль. Порядок испытают на Тыве
Правительство готовит масштабное ужесточение правил игры на рынке нефтепродуктов.
В фокусе внимания – создание тотальной системы отслеживания поставок, начиная с объема от одной тонны, и введение специальных индикативных (ориентировочных) цен для каждого региона. Эти меры призваны сделать ценообразование прозрачным, а аппетит спекулянтов – умеренным.
Согласно протоколам совещаний у вице-премьера Александра Новака, первым полигоном для тестирования новых правил станет Тыва. Если эксперимент удастся, механизм распространят на всю страну. Антимонопольной службе и энергетическому ведомству поручено разработать четкие ценовые ориентиры для каждого субъекта РФ, от которых будут отталкиваться при проверках. Компании, уличенные в необоснованном завышении стоимости, столкнутся с жесткими мерами со стороны регуляторов.
Особое внимание решено уделить топливу устаревших классов К2, К3 и К4 (в просторечьи - Евро), оборот которых временно разрешили на территории РФ. Для них увеличат объемы торгов на Петербургской бирже, а также проверят качество и цены на импортируемые партии. Кроме того, региональным властям рекомендовано заключать ценовые соглашения с частными игроками рынка, которые сейчас жалуются на дефицит биржевого ресурса и вынуждены покупать горючее по завышенным прайсам.
В отрасли отмечают, что часть крупных вертикально интегрированных компаний переносит отгрузки на неопределенный срок, оставляя независимых операторов без топлива и компенсаций.
Эксперты разошлись в оценках нововведений. Одни считают, что ориентировочные цены – логичный шаг для сдерживания розничных цен, которые уже перевалили за сотню рублей в некоторых субъектах. Другие предупреждают об опасности перегибов: слишком низкий «потолок» может сделать поставки в отдаленные дефицитные районы экономически невыгодными.
В этом случае топливо просто уйдет на черный рынок или в более маржинальные сегменты.
Окончательная модель функционирования рынка должна быть представлена в правительство к середине сентября.
По данным Росстата, за последнюю неделю лета бензин подорожал почти в 60 регионах, а в Дагестане цены взлетели почти на 8%.
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