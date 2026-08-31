Новый кроссовер Li Auto: зарядка за 10 минут и кресла друг напротив друга

5225 мм, запас хода 800 км: продажи кроссовера Li Auto i9 начнутся в сентябре

Полноразмерный Li Auto i9 представят в Китае в сентябре 2026 года, сообщил президент Li Auto Ма Дунхуэй. Продажи стартуют вскоре после презентации. Этот электрический внедорожник должен стать самым крупным представителем модельного ряда бренда. Его длина – 5225 мм, колесная база – 3168 мм, так что по этому показателю новинка на 118 мм обходит прежнего флагмана, электрический i8. Кстати, гибридный L9 тоже немного меньше – его длина составляет 5218 мм.

В основе машины лежит 800-вольтовая архитектура с поддержкой быстрой зарядки 5C. На практике это означает, что за 10 минут у терминала можно вернуть запас хода примерно на 400 километров. Аккумулятор использует тройные литиевые ячейки от CATL и Sunwoda. Официальные цифры дальнобойности пока не названы, но, по неофициальным данным, батареи на 120 кВт·ч хватит на 800 км по циклу CLTC.

Разгон – на совести двух электромоторов, чья совокупная мощность достигает 544 л.с., а максимальная скорость ограничена 200 км/ч.

Интерьер у i9 трехрядный, рассчитанный на шесть мест в схеме 2+2+2. Дизайн салона выдержан в духе i-серии, которая сочетает черты кроссоверов L-серии и электрического минивэна Li Mega. Четыре лидара дают машине широкие возможности для автопилотирования.

Для новинки предусмотрена комплектация Home, знакомая по минивэну Mega. Она нацелена на семьи: улучшена шумоизоляция, расширены функции трансформации салона, добавлены опции для пассажиров. Кресла в такой версии могут разворачиваться навстречу друг другу, как в микроавтобусе.

Li Auto i9

Цены пока держатся в секрете. Ожидается, что электрокроссовер будет стоить от 400 до 500 тысяч юаней – это примерно 5 100 000-6 400 000 рублей.

Официально о поставках i9 в Россию или Европу речи не идет. Между прочим, L6, L7 и L9 уже продаются в РФ, а в Казахстане производство бренда наращивается, так что появления флагмана на нашем рынке исключать нельзя.

Ранее «За рулем» уже рассказывал о новом кроссовере Lynk & Co.

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