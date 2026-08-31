Запас хода 1000 км: первые подробности о гибридном Santa Fe

Motor1: Hyundai Santa Fe получит EREV–версию с запасом хода 965 км

Hyundai объявил о планах по выпуску новых моделей с увеличенным запасом хода, работающих по принципу последовательного гибрида (EREV). Это значит, что двигатель внутреннего сгорания будет служить лишь для подзарядки батарей, не передавая крутящий момент напрямую на колеса. Такое заявление было сделано на недавнем Дне инвестора, а первые серийные модели ожидаются уже в начале 2027 года.

Первой моделью, которая получит новую технологию, станет кроссовер Santa Fe. По данным портала Motor1, собирать новинку будут на заводе в Алабаме. Под капотом разместятся два электромотора и бензиновый двигатель, который, по сути, выполняет роль генератора – он лишь подзаряжает батареи.

Суммарный запас хода достигает 965 километров. Правда, некоторые китайские автомобили с аналогичной схемой способны проехать больше, зато Santa Fe получит полноценный полный привод. Остальные характеристики производитель пока не раскрывает.

Не останется в стороне и премиальный бренд Genesis, входящий в структуру Hyundai. Его кроссовер GV80 готовит собственную EREV-версию, причем с еще более внушительным запасом хода – 1030 километров. Такой показатель станет возможным благодаря более мощной батарее. Производство этой модели стартует в начале 2027 года.

Hyundai Santa fe

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