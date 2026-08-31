АВТОВАЗ озвучил ключевые факты разработки кроссовера Lada Azimut

7 тыс. тестов, 996 новых деталей: как разрабатывали Lada Azimut

Старт серийного выпуска Lada Azimut уже не за горами – буквально несколько недель. АВТОВАЗ впервые рассказал, сколько труда и тестов стоит за этой моделью. Масштаб впечатляет.

Масштаб испытаний Lada Azimut

Главный итог тестов – более 1,5 миллиона эквивалентных километров. Если перевести в наглядные величины, получится почти 40 кругосветок по экватору. Причем машина ездила в самых разных условиях: от арктических морозов до раскаленного асфальта.

Всего в рамках подготовки провели 7220 испытаний, из них 1050 – цифровые. На виртуальных полигонах инженеры заранее смоделировали тысячи сценариев поломок и аварий, что позволило сэкономить месяцы. В итоге выполнено более 1000 виртуальных расчетов.

Чтобы проверить все в железе, задействовали 370 эквивалентных автомобилей. Такой парк прототипов дал возможность параллельно гонять трансмиссию, электронику, кузов и подвеску, не растягивая цикл разработки. Моторы и коробки передач в экстремальных режимах набегали более 30 тысяч моточасов на стендах – это сравнимо с несколькими годами непрерывной работы.

Lada Azimut

Новые детали и ресурс

Конструкторы не просто адаптировали прежние наработки, а создали практически новый продукт: в Azimut применено 996 новых и усовершенствованных деталей. Многие узлы проектировались с нуля, ориентируясь на запросы российских водителей и современные тенденции.

Такая тщательная проработка была нужна, чтобы кроссовер соответствовал актуальным стандартам надежности, комфорта и управляемости. Ради этого инженеры и выдерживали экстремальные стендовые испытания, и гоняли прототипы по разным климатическим зонам.

«Каждый километр, каждый тест и каждая деталь приближали этот момент. LADA Azimut готовится занять свое место на производстве. Это автомобиль, созданный с опорой на опыт, технологии и мастерство российской инженерной школы», – отметили в пресс-службе АВТОВАЗа.

О том, как проходила обкатка другой новинки Lada, «За рулем» уже рассказывал.

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