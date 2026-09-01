От 1,7 млн рублей: начались продажи нового кроссовера Volkswagen

Запас хода 660 км: В КНР начались предпродажи кроссовера Volkswagen ID. Aura T6

Совместное предприятие FAW Volkswagen открыло прием предзаказов на новый электрический кроссовер ID Aura T6 в Китае. Этот автомобиль, который будет доступен исключительно с передним приводом, предлагает четыре варианта оснащения. Базовая цена стартует от 135 900 юаней (примерно 1,7 млн рублей) и может достигать 169 900 юаней (около 2,17 млн рублей).

По длине, ширине и высоте автомобиль достигает 4811, 1879 и 1648 миллиметров соответственно, а расстояние между осями – 2836 миллиметров. В зависимости от комплектации ставят колеса диаметром 19 или 20 дюймов.

Экстерьер узнаваем по глухой панели на месте привычной решетки радиатора, светящимся полосам спереди и сзади. Силуэт у машины динамичный, с массивными задними стойками и спойлером на крышке багажника.

Как сообщает CarNewsChina, пока у модели заявлен только один электромотор, выдающий 231 лошадиную силу. Зато аккумуляторы предлагаются разные: на 59,9 и 77,5 киловатт-часа. Базовый вариант с первой батареей проезжает до 540 километров, а версии подороже со второй – до 660 километров на одной зарядке.

В салоне – целых три экрана: виртуальная приборка на 10,25 дюйма, центральный тачскрин диагональю 15,6 дюйма и проекционный дисплей с диагональю 25,8 дюйма. Опционально доступны аудиосистема с 18 динамиками и поддержкой Dolby Atmos, а также массажные кресла.

Из помощников водителя стоит выделить парковочный ассистент: он умеет сам отыскивать свободные места, в том числе на многоуровневых паркингах.

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