Обновленный Toyota Land Cruiser 300 готов к дебюту

В Японии готовится к дебюту Toyota Land Cruiser 300 2027 модельного года

Обновленный Land Cruiser 300 уже практически доехал до японских дилеров: продажи стартуют 16 сентября, сообщает Creative Trend. В других регионах – на Ближнем Востоке, в Восточной Европе и Австралии – новинку уже представили раньше. Самое заметное – отказ от чистого бензинового V6 в пользу высокопроизводительного гибрида. Заодно подтянули оснащение и расширили дизельную гамму за счет начальной версии.

Сама модель появилась в 2021-м, в начале 2025-го ей обновили электронику и мультимедиа, а нынешняя модернизация – самая серьезная за всю историю «трехсотки». Центральная новинка – гибрид i-Force Max, уже знакомый по Lexus LX700h. В связке с битурбированным V6 3,5 л трудится электромотор, встроенный в 10-ступенчатый автомат, суммарно получаем 457 л.с. и 790 Нм крутящего момента – рекорд для семейства Land Cruiser. Правда, из-за батареи, спрятанной под полом багажника, топливный бак похудел с 80 до 68 л, а машина потяжелела примерно на 170 кг. Зато герметизация аккумулятора сохранила способность преодолевать брод глубиной 700 мм.

На домашнем рынке гибрид предложат в исполнениях ZX и GR Sport. Флагманская ZX получила свежий передний бампер и 20-дюймовые диски, а GR Sport сохранила внедорожный обвес с 18-дюймовыми колесами и расширенный арсенал систем – блокировки дифференциалов и подвеску E-KDSS. В обоих случаях это семиместный салон, цифровая приборка, медиаэкран 12,3 дюйма, проекционный дисплей, аудиосистема JBL, а также подогрев и вентиляция сидений.

Toyota Land Cruiser 300

Дизель тоже остался в строю: V6 3,3 л выдает 309 л.с. и 700 Нм. Более того, в линейке появилась новая стартовая комплектация GX – пятиместный салон, тканевая отделка, простецкая мультимедиа и 18-дюймовые колеса. По сути, это самая доступная «трехсотка».

Инсайдеры уже поделились ориентировочными ценами. Базовая GX Diesel обойдется минимум в 6,3 млн иен ($39,5 тыс.), а дизельный GR Sport – до 9,15 млн иен ($57,3 тыс.). Гибридный HEV ZX оценен примерно в 9,8 млн иен ($61,4 тыс.) – на 2,36 млн иен дороже прежней бензиновой версии. Топовая HEV GR Sport стартует с 10,2 млн иен ($63,9 тыс.).

Toyota Land Cruiser 300

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