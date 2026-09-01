Продажи Toyota продолжают падать: раскрыты причины

Bloomberg: продажи Toyota падают шестой месяц подряд

У японского автогиганта Toyota дела идут не лучшим образом: мировой спрос на его машины сокращается уже полгода кряду. Ключевыми причинами стали слабые продажи в Китае и подорожавший бензин – об этом 28 августа написал Bloomberg.

В самой компании отчитались, что в июле по миру реализовано 912 683 автомобиля, что на 5,3% меньше, чем за тот же месяц год назад. Производство тоже в минусе: спад на 1,4%, до 934 953 машин.

В материале Bloomberg ситуацию объясняют так: «Жесткая конкуренция между китайскими автопроизводителями вытесняет импортеров, а потрясения на Ближнем Востоке нарушили важнейшие пути поставок и привели к резкому росту цен на нефть. Это давление оказывает серьезное воздействие на мировых производителей, вынуждая даже Toyota уступать позиции в Китае».

Цифры по отдельным регионам выглядят еще нагляднее. В июле продажи Toyota и Lexus в Китае упали на 24% к прошлогоднему уровню, а на Ближнем Востоке – почти на 45%. Причем отступление на одном рынке не мешает компании осваивать другие.

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