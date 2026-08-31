Раскрыты данные о подорожании бензина в 2026 году

Росстат: цены на бензин в РФ выросли в июле на 6,5% к июню, за год — на 25,9%

Июль не порадовал водителей: в среднем по стране бензин на заправках подорожал на 6,5% к июню. Такие цифры привел Росстат, отметив, что рост на этом уровне или выше зафиксирован в 36 субъектах.

Динамика цен на топливо в 2026 году

В столицах ситуация мягче: в Москве цены поднялись на 2,3%, а в Санкт-Петербурге – всего на 0,9%.

За первые семь месяцев 2026-го потребительские цены на бензин выросли на 15,3% по сравнению с январем-июлем 2025-го. А если сравнивать июль с июлем, прирост еще заметнее – 25,9%.

Сильнее всего за год подорожал дизель – на 29%. Среди бензинов лидером роста оказался АИ-92 (+26,5%), далее АИ-95 (+25,8%), а премиальный АИ-98 и выше прибавил 19%.

Снижение цен в июле случилось лишь в двух регионах. В Иркутской области бензин стал дешевле на 1,5%, в Чувашии – на 0,4%.

Средние цены по России и рост цен у производителей

К концу июля литр бензина в среднем по стране стоил 77,14 рубля. АИ-92 – 73,21, АИ-95 – 79,44, АИ-98 и выше – 100,99, дизель – 92,51 рубля за литр.

Крым выделяется: там средняя цена бензина достигла 210,35 рубля за литр, а в Севастополе – 191,19 рубля.

Цены производителей на бензин, тоже по подсчетам Росстата, в среднем поднялись на 4,7%. Максимальный скачок – в Сахалинской области, +28,7%. Дальше следуют Татарстан (+19%), Астраханская область (+15,5%) и Тюменская область (+12,7%). А вот Волгоградская область оказалась единственной, где производители снизили цены, – на 0,3%.

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