Бензин «Евро-4», «Евро-3» и «Евро-2»: в чем отличия

Юрист Лучников рассказал, как проверить экологический класс бензина на АЗС

Кто из водителей при заправке смотрит на экологический класс топлива? Единицы. А между тем именно этот параметр показывает, сколько серы и других вредных примесей окажется в баке. Привычные АИ-92 и АИ-95 – лишь часть картины, и порой за одним и тем же октановым числом скрывается совершенно разное качество.

Содержание серы и бензола в бензине по стандартам

Различие между стандартами прежде всего в сере и бензоле. Для «Евро-4» (К4) допустимо до 50 мг/кг серы и не более 1% бензола. «Евро-3» (К3) ограничивает серу 150 мг/кг при той же доле бензола. А вот «Евро-2» (К2) – настоящий ветеран: ему разрешено до 500 мг/кг серы и до 5% бензола.

Октановое число – совсем про другое. Бензин «Евро-2» вполне может быть 95-м или даже 98-м, но по уровню вредных примесей он все равно проигрывает «Евро-5». Иначе говоря, АИ-95 с классом К5 и АИ-95 с классом К2 – это не одно и то же, хотя на ценнике разницы почти не видно.

На АЗС экологический класс обязан быть указан на табло колонки, в уголке потребителя и в чеке. Если этой информации нет, лучше задуматься, прежде чем заливать полный бак.

Как проверить класс на АЗС

Юрист, партнер адвокатского бюро «Этлегис» Константин Лучников рассказал «Российской газете», что самый надежный способ – потребовать паспорт качества конкретной партии. В документе перечислены марка топлива, экологический класс, дата отбора пробы, изготовитель, номер резервуара и результаты лабораторных испытаний.

«В документе указываются марка топлива, экологический класс, дата отбора пробы, изготовитель, номер резервуара и фактические результаты лабораторных испытаний. Например, в паспорте на бензин АИ-95 К5 прямо указано, что это топливо класса К5, то есть "Евро-5". Ключевой показатель – массовая доля серы: для К5 она не должна превышать 10 мг/кг. В представленном паспорте фактическое значение – менее 3 мг/кг, что соответствует требованиям К5. Для сравнения: предельное содержание серы у К4 – 50 мг/кг, у К3 – 150 мг/кг», – говорит он.

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев советует не ограничиваться одним документом. Если есть сомнения, паспорт качества можно сфотографировать и попросить расшифровку, либо поискать независимые данные.

«Существуют приложения и веб-сайты, где пользователи делятся информацией о качестве топлива на различных АЗС. Это может быть полезным, но всегда лучше проверять информацию через официальные документы», – говорит эксперт.

Какой бензин продают в России

По словам Толкачева, на большинстве заправок в стране продается «Евро-5» (класс К5). Это самый распространенный стандарт. Некоторые производители выпускают топливо и более высокого класса, например «Евро-6», но его доля невелика.

«Евро-5 – это самый распространенный стандарт. Бензин класса "Евро-5" характеризуется низким содержанием серы (не более 10 мг/кг), что значительно снижает вредные выбросы в атмосферу. Хотя некоторые производители могут выпускать топливо, соответствующее более высоким стандартам (например, Евро-6), основной объем на рынке – это "Евро-5"», – рассказал Толкачев.

Ранее «За рулем» уже рассказывал, можно ли постоянно ездить на 92-м бензине.

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