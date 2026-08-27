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Можно ли постоянно ездить на 92‑м бензине, если он указан как резервный?

Что делать, если пришлось залить 92‑й бензин вместо рекомендованного

Можно ли постоянно ездить на 92‑м бензине, если он указан как резервный?

Нет. В любой мотор на стадии проектирования заложена «защита от дурака», благодаря которой он безболезненно переносит небольшое временное отклонение от нужного октанового числа. Это – его конструктивный запас.

Если вам, к примеру, на подозрительной АЗС зальют вместо основного 95‑го бензина какой-нибудь 93‑й или 92‑й, то мотор это переживет. А вот при целенаправленном использовании 92‑го бензина в той же ситуации можно нарваться, скажем, на 90‑й или на 89‑й – и этого мотор уже не выдержит. Одно дело – запас в 2–3 единицы октанового числа, и совсем другое – расхождение в 4–5 и более единиц.

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Что делать, если пришлось залить 92‑й бензин в автомобиль, рассчитанный на более высокооктановое топливо?

Доехать можно, но нужно прислушиваться к детонации. Ее звук похож на частые удары гаечным ключом по блоку цилиндров.

Необходимо избегать режимов, при которых обороты двигателя невелики, а нагрузка большая. Следует максимально плавно трогаться с места, разгоняться очень неспешно и ехать небыстро, стараясь поддерживать обороты двигателя не ниже 2000…3000 об/мин.

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О том, как гарантированно сэкономить топливо, «За рулем» уже рассказывал.

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