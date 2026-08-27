Что делать, если пришлось залить 92‑й бензин вместо рекомендованного

Можно ли постоянно ездить на 92‑м бензине, если он указан как резервный?

Нет. В любой мотор на стадии проектирования заложена «защита от дурака», благодаря которой он безболезненно переносит небольшое временное отклонение от нужного октанового числа. Это – его конструктивный запас.

Если вам, к примеру, на подозрительной АЗС зальют вместо основного 95‑го бензина какой-нибудь 93‑й или 92‑й, то мотор это переживет. А вот при целенаправленном использовании 92‑го бензина в той же ситуации можно нарваться, скажем, на 90‑й или на 89‑й – и этого мотор уже не выдержит. Одно дело – запас в 2–3 единицы октанового числа, и совсем другое – расхождение в 4–5 и более единиц.

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Что делать, если пришлось залить 92‑й бензин в автомобиль, рассчитанный на более высокооктановое топливо?

Доехать можно, но нужно прислушиваться к детонации. Ее звук похож на частые удары гаечным ключом по блоку цилиндров.

Необходимо избегать режимов, при которых обороты двигателя невелики, а нагрузка большая. Следует максимально плавно трогаться с места, разгоняться очень неспешно и ехать небыстро, стараясь поддерживать обороты двигателя не ниже 2000…3000 об/мин.

О том, как гарантированно сэкономить топливо, «За рулем» уже рассказывал.