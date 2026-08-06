10 правил водителя, чтобы «растянуть» бензин в баке
Эксперты «За рулем» назвали условия, исключающие перерасход топлива
Какие из популярных способов сэкономить топливо реально работают, а какие небезопасны и неэффективны, узнайте тут.
Для экономичной и безопасной езды необходимо следующее:
- Исправность двигателя и всех агрегатов трансмиссии.
- Применение топлива с рекомендованным, а не допустимым октановым числом.
- Использование масла с вязкостью по рекомендациям производителя.
- Топливные и воздушные фильтры, не создающие повышенного сопротивления.
- Правильные углы установки колес на обеих осях.
- Тормозные механизмы полностью разблокируют колодки.
- Давление в шинах не ниже номинального, а лучше «экономичное» по рекомендациям производителя.
- Рисунок протектора шин соответствует типу транспортного средства и сезону.
- Автомобиль не перегружен.
- На крыше, без крайней необходимости, не установлен багажник.
Почему не стоит хранить в бочках бензин и дизтопливо, «За рулем» уже рассказывал.
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