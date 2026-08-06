10 правил водителя, чтобы «растянуть» бензин в баке

Эксперты «За рулем» назвали условия, исключающие перерасход топлива

Какие из популярных способов сэкономить топливо реально работают, а какие небезопасны и неэффективны, узнайте тут.

Для экономичной и безопасной езды необходимо следующее:

Исправность двигателя и всех агрегатов трансмиссии.

Применение топлива с рекомендованным, а не допустимым октановым числом.

Использование масла с вязкостью по рекомендациям производителя.

Топливные и воздушные фильтры, не создающие повышенного сопротивления.

Правильные углы установки колес на обеих осях.

Тормозные механизмы полностью разблокируют колодки.

Давление в шинах не ниже номинального, а лучше «экономичное» по рекомендациям производителя.

Рисунок протектора шин соответствует типу транспортного средства и сезону.

Автомобиль не перегружен.

На крыше, без крайней необходимости, не установлен багажник.

Почему не стоит хранить в бочках бензин и дизтопливо, «За рулем» уже рассказывал.