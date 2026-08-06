Лого ЗаРулем
#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домРазборка неделиЧто с бензином?Отпуск!СкидкиАвтоподборДневник: Лада ИскраТаксиФорумПДДЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>

10 правил водителя, чтобы «растянуть» бензин в баке

Эксперты «За рулем» назвали условия, исключающие перерасход топлива

Какие из популярных способов сэкономить топливо реально работают, а какие небезопасны и неэффективны, узнайте тут.

Для экономичной и безопасной езды необходимо следующее:

  • Исправность двигателя и всех агрегатов трансмиссии.
  • Применение топлива с рекомендованным, а не допустимым октановым числом.
  • Использование масла с вязкостью по рекомендациям производителя.
  • Топливные и воздушные фильтры, не создающие повышенного сопротивления.
  • Правильные углы установки колес на обеих осях.
  • Тормозные механизмы полностью разблокируют колодки.
  • Давление в шинах не ниже номинального, а лучше «экономичное» по рекомендациям производителя.
  • Рисунок протектора шин соответствует типу транспортного средства и сезону.
  • Автомобиль не перегружен.
  • На крыше, без крайней необходимости, не установлен багажник.

Лучшие посты в MAX:
Skoda готовит электрическую Octavia нового поколения
Первый «Атом» передан владельцу
КАМАЗ представил первый в России...

Почему не стоит хранить в бочках бензин и дизтопливо, «За рулем» уже рассказывал.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle