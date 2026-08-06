Как ездить максимально экономично (и не мешая другим)

Эксперты «За рулем» развенчали популярные способы снизить расход топлива

Еду на нейтрали – сколько можно сэкономить?

Езда на нейтрали, что на механике, что на любой автоматической коробке передач, – это путь к разорению, а не к экономии. Режим торможения двигателем наступает, когда полностью отпущена педаль газа. При этом форсунки закрыты, расход топлива равен нулю. А вот на нейтрали, при отключении двигателя от колес, он постоянно расходует топливо.

Подъезжая к месту остановки на автомобилях с «ручкой», не нужно переходить на нейтраль, двигаясь накатом, – следует отпустить педаль газа, а затем и притормаживать на передаче. В нейтраль надо переходить только перед самой остановкой. Мгновенный расход топлива при таком торможении будет нулевым!

На автомобилях с автоматическими коробками любого типа также следует навсегда покончить с привычкой то и дело переходить на нейтраль – в этом нет смысла.

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Отключаю двигатель при кратковременных остановках – экономлю бензин?

Тут всё зависит от длительности остановки. На городских перекрестках это бессмысленно, а, скажем, на железнодорожных переездах может быть оправдано.

Однако напомним, что расход топлива на минимальных оборотах холостого хода составляет у разных моторов 0,7…1,0 л/ч. При работающем кондиционере – побольше примерно на 0,3…0,5 л/ч. Это совсем немного по сравнению с ездовым циклом. Так стоит ли глушить двигатель на пару минут?

Выключил кондиционер и открыл окна – сэкономил?

Ухудшают ли экономичность открытые окна и работающий кондиционер? Конечно! Но это не повод обрекать себя на езду в душегубке, теряя концентрацию и время реакции. Открытые окна почти не влияют на расход при вялом движении в пробках, но портят картину при выезде на трассу.

Работающие кондиционеры влияют на экономичность машин и ухудшают динамику при слабом моторе. В среднем и то, и другое увеличивает расход топлива на величину до 10%.

Заправил неполный бак – облегчил машину: а так можно сэкономить топливо?

Нет. Смотрите: 20 литров бензина весят примерно 15 кг, в то время как полная масса легкового автомобиля легко переваливает за две тонны. Всерьез рассуждать о том, что полпроцента разницы окажут какое-то влияние на характеристики машины даже не хочется.

А вот что нужно делать, чтобы сэкономить бензин.

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