Бензин Евро‑3 вернулся: к чему готовиться автовладельцам

Правительство разрешило «серное» топливо: очереди на АЗС сократятся, но двигатели могут пострадать

До конца 2026 года официально разрешен выпуск и оборот бензина и дизтоплива стандарта Евро‑3. Правильнее говорить «третьего экологического класса», но я буду придерживаться прижившейся в водительской среде терминологии «Евро-3» – тем паче, что с технической точки зрения это фактически одно и то же.

Чем опасен бензин Евро-3

Что касается бензина, то по сути это легализация возврата к топливу с повышенным содержанием серы – до 150 мг/кг вместо положенных по Евро‑5 10 мг/кг. Разница в 15 раз! И для некоторых автомобилей она имеет катастрофическое значение – не зря же от серы в топливе постепенно избавлялись, модернизируя НПЗ.

При сгорании такого топлива в больших количествах образуется диоксид серы, который химически реагирует с драгоценными металлами в катализаторе, образуя стабильные сульфаты. Процесс сульфатирования блокирует активные центры, каталитический нейтрализатор теряет эффективность, спустя некоторое время загорается «чек», после чего автовладельца ждет дорогостоящая замена или удаление нейтрализатора.

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Кому не опасен

Но не все автомобили так чувствительны к содержанию серы. Степень влияния такого бензина на топливную систему напрямую зависит от конструкции автомобиля и того, насколько он современный. Классические атмосферные двигатели, разработанные в эпоху Евро‑3/4, очень устойчивы к сернистому топливу, их материалы изначально рассчитаны на такую среду. То есть владельцам таких машин беспокоиться особо не о чем.

Для современных моторов стандарта Евро‑5/6 сернистый бензин для постоянной эксплуатации недопустим: разово залить можно, но постоянно ездить нельзя.

То есть, если у вас автомобиль с простым двигателем, да еще и сильно подержанный, то топливо Евро‑3 вообще никак не отразится на его работоспособности. Он и так рассчитан на него. Если же вы владелец относительно нового автомобиля с двигателем Евро‑5 или Евро‑6, то вам, возможно, стоит задуматься над переходом на газ.

А что если ГБО?

Если для владельцев старых машин установка газобалонного оборудования (ГБО) – это способ борьбы с очередями (на газовых заправках ни разу не видел очередей), то для владельцев новых машин с Евро‑5 установка газобаллонного оборудования становится реальной страховкой от поломок.

Переход на ГБО дает автомобилю двойную топливную систему. Если на АЗС нет бензина Евро‑5 или вы видите огромную очередь, достаточно переключиться на газ «в один клик». Сжиженный углеводородный газ (СУГ) практически не содержит серы. Работа на пропан-бутане защищает катализатор, уменьшает образование нагара и продлевает срок службы моторного масла.

Однако далеко не каждый мотор одинаково хорошо чувствует себя на газе.

Лучшим кандидатом для установки ГБО по-прежнему считается классический атмосферный двигатель с распределенным впрыском – сравнительно простой, неприхотливый к качеству топлива и не требующий сложных алгоритмов управления.

Турбомоторы нуждаются в более точной настройке. Сам по себе газ не обязательно повышает температуру сгорания, но бедная смесь, неверный угол зажигания или нехватка производительности системы способны увеличить температуру выхлопных газов и нагрузку на клапаны, коллектор и турбокомпрессор.

Но еще сложнее обстоят дела с двигателями с непосредственным впрыском: для них необходим комплект, рассчитанный именно на конкретную модель мотора и блока управления. Одним из главных рисков при эксплуатации автомобиля на газе остается ускоренный износ седел клапанов.

Но экономия времени, денег, а также защита топливной системы современного авто делает переход на газ весьма привлекательным. С учетом разницы в цене топлива эта инвестиция окупается уже через пару десятков тысяч километров. И это без учета потенциальных затрат на ремонт топливной системы.

Один минус – во всех СТО, куда я звонил последние дни по установке ГБО на свой автомобиль, очереди и запись на установку на конец года. Может, вам повезет?

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