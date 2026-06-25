90% водителей не обратят внимания: 3 ситуации, когда нельзя заправляться «под завязку» (и один миф)
1. Подозрительная АЗС
На захолустной АЗС, вид которой не вселяет оптимизма, полный бак действительно лучше не заливать. Может быть, бензин здесь и нормальный, но лучше все-таки не рисковать. Надо постараться обойтись меньшим объемом в надежде добраться до более цивилизованной заправки.
Вердикт: заливаем минимум топлива
2. Капризный бензобак
Лично когда-то столкнулся с неприятным эффектом на Волге ГАЗ-2410. Из припаркованной возле редакции машины вдруг начал вытекать бензин – караул! А физика была простая: плоский бак под днищем был заправлен под завязку, а на улице царила летняя жара. Да и машина стояла чуть под углом… Бензин нагрелся, расширился и вырвался на волю. Пришлось срочно принимать меры. Будь бак неполным или если бы сразу нужно было куда-то поехать, вырабатывая горючку, неприятности бы не было.
Вердикт: не заправляем полный бак, если предстоит длительная стоянка на жаре
3. Предстоит визит на сервис
Если автомобилю предстоит визит на сервис, то от заправки полного бака есть смысл воздержаться. В прошлой жизни, при посещении на Жигулях какого-то сарая, где полвека назад делали антикор, меня десять раз предупредили: бак должен быть почти пустым! В этом был резон: машину опрокидывали на бок под очень серьезным углом… Да и сегодня, при посещении любого сервиса, нет особого смысла гнать туда машину с полным баком, дабы не волноваться о том, позаимствуют у вас часть бензина или нет. На серьезной СТО этого делать, конечно же, не станут, но – мало ли...
Вердикт: Перед визитом на сервис не заправляем полный бак.
Миф про экономию топлива
Ход рассуждений примерно такой: чем меньше я заправлю, тем легче станет автомобиль, тем ниже будет расход горючки. Но 20 литров бензина весят примерно 15 кг, в то же время разрешенная масса легкового автомобиля легко переваливает за две тонны. Всерьез рассуждать о том, что полпроцента разницы окажут какое-то влияние на характеристики машины при повседневной эксплуатации, даже не хочется. Не говоря уже о том, сколько времени придется тратить на лишние визиты на АЗС.
Вердикт: можно заправлять «до полного» !
О том, как продлить жизнь АКБ при длительном простое, мы уже подробно рассказывали.
Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.
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