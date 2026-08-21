Сколько бензина запасать впрок?
Человек, напуганный дефицитом какого-то продукта, невольно будет стремиться создать его запасы – так было всегда. Однако с годами становится лучше разве что коньяк в дубовых бочках.
А вот у бензина, хранящегося в герметичной промышленной таре при стабильных условиях (низкая и постоянная температура, защита от света), гарантийный срок хранения составляет один год. Так сказано в ГОСТ 32513–2013 «Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия». Если хранить его в первой попавшейся таре, то срок уменьшится: испаряются легкие фракции, идет контакт с кислородом воздуха и так далее.
Если уж копите бензин, то время от времени пускайте старые запасы в дело, заменяя их более свежими.
Важно помнить, что объем тары должен быть больше минимальной дозы, выдаваемой топливозаправочной колонкой, установленной ее производителем в документации. В общем, бутылки из-под кваса не годятся никоим образом.
Заполнять канистру надо не до краев. Помните про тепловое расширение топлива на жаре.
В любом случае хранить канистры надо в прохладном темном месте, исключив прямые солнечные лучи и источники тепла.
Ранее эксперты «За рулем» развенчали популярные способы снизить расход топлива.
- «За рулем» можно читать и в MAX