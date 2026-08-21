Сколько бензина запасать впрок?

Эксперты «За рулем»: Если уж копите бензин, то время от времени обновляйте старые запасы

Человек, напуганный дефицитом какого-то продукта, невольно будет стремиться создать его запасы – так было всегда. Однако с годами становится лучше разве что коньяк в дубовых бочках.

А вот у бензина, хранящегося в герметичной промышленной таре при стабильных условиях (низкая и постоянная температура, защита от света), гарантийный срок хранения составляет один год. Так сказано в ГОСТ 32513–2013 «Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия». Если хранить его в первой попавшейся таре, то срок уменьшится: испаряются легкие фракции, идет контакт с кислородом воздуха и так далее.

Если уж копите бензин, то время от времени пускайте старые запасы в дело, заменяя их более свежими.

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Важно помнить, что объем тары должен быть больше минимальной дозы, выдаваемой топливозаправочной колонкой, установленной ее производителем в документации. В общем, бутылки из-под кваса не годятся никоим образом.

Мы рекомендуем возить с собой пятилитровую канистру с бензином АИ‑98 или АИ‑100. Если в дороге придется заправляться каким-то подозрительным топливом, то есть смысл тут же разбавить его высокооктановым.

Заполнять канистру надо не до краев. Помните про тепловое расширение топлива на жаре.

В любом случае хранить канистры надо в прохладном темном месте, исключив прямые солнечные лучи и источники тепла.

Ранее эксперты «За рулем» развенчали популярные способы снизить расход топлива.