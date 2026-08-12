Пластмассовые канистры для хранения бензина — мифы с разоблачением

Эксперт Колодочкин объяснил, можно ли заливать бензин в пластмассовые канистры

Если не обращать внимания на топливный ажиотаж последних недель, то быстро выяснится, что и в прежние времена пластмассовые канистры постоянно обрастали какими-то слухами и сплетнями, препятствующими их нормальному использованию.

Вспомним основные из них и постараемся разоблачить, конечно же!

Миф 1. На АЗС заправка в пластмассовые канистры официально запрещена.

Разоблачение. Правильный ответ, конечно же, содержится в ГОСТ Р 584042019 – читаем: 8.2.5

Не допускается отпуск нефтепродуктов в стеклянную тару. Отпуск нефтепродуктов в тару, выполненную из полимерных материалов, допускается только при наличии на ней маркировки предприятия-изготовителя о возможности ее использования для хранения нефтепродуктов. Объем тары должен быть больше минимальной дозы, выдаваемой ТРК, установленной ее производителем в эксплуатационно-технической документации.

На АЗС официально запрещена заправка только в пластик, не предназначенный для топлива Таким образом, канистры для питьевой воды, к примеру, на АЗС вне закона. И это правильно, потому что при общении с бензином они очень быстро дадут о себе знать – начнут растворяться, потекут и так далее.

Хорошие же канистры делают из HDPE (High-density polyethylene) – полиэтилена высокой плотности. Такие канистры совершенно официально могут использоваться при покупке бензина на АЗС.

А почему же на некоторых АЗС по сей день заявляют, что «пластик не обслуживаем»? Это, к сожалению, проявление безграмотности руководства, выпускающего недальновидные циркуляры типа «Не пущать!». О таких запретах следует сообщать в Роспотребнадзор. Иногда, в качестве оправдания, приходится слышать, что оператор, мол, физически не может на глаз определить, есть ли у вашей канистры такая маркировка. Однако это не повод нарушать ГОСТ.

Фрагмент одного из зарулевских рейдов по АЗС. На «Роснефти» нам отказали: дескать, есть распоряжение начальства. Зато тут же на территории не возбранялось переливать топливо из металлической канистры в пластмассовую.

Миф 2. Пластмасса по определению пожароопасна, поскольку накапливает статическое электричество

Разоблачение. Интересно, знают ли авторы страшилки, что топливные баки с незапамятных времен научились делать из пластмассы? И могут ли они привести в пример хоть один зафиксированный случай подобного воспламенения? Автор специально запрашивал мнение специалистов НАМИ – там подтвердили, что ни одного подобного случая у них не зафиксировано. Впрочем, за рубежом ничего подобного тоже не наблюдалось, а уж там давно бы приговорили пластмассовые емкости к анафеме. Однако же ничего подобного не наблюдается.

Миф 3. Пластик не обладает достаточной прочностью, а потому канистра в багажнике может развалиться

Разоблачение. Одним из испытаний канистр является их выносливость при падении. Согласно методике ДОПОГ (Соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов), для этого канистры надо заполнить на 98% от максимальной вместимости незамерзающей жидкостью, затем их следует заморозить до – 18 С, после уронить на испытательную площадку с заданной высоты на угол, на шов и на горловину. Применительно к бензину высота падения составляет 1,2 м. Такие испытания проводил и журнал «За рулем». Другое испытание – на разрушающее давление. Фирменные канистры легко выдерживали 3 – 4 атм.

Миф 4. В любую канистру можно залить на литр-другой больше расчетного объема

Разоблачение. Залить, конечно, можно. Но… не нужно! Дело в том, что реальная вместимость канистры учитывает тепловое расширение топлива, которое провоцирует разрыв тары и протекание содержимого. Поэтому и создается так называемый «воздушный мешок». Кстати, отметим, что, согласно ГОСТ Р 58404-2019 «Станции и комплексы автозаправочные», объем тары должен быть больше минимальной дозы (это – 5 л), выдаваемой топливораздаточной колонкой.

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