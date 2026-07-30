Выбираем 20-литровую канистру: не попадитесь на уловки продавцов!

Эксперты «За рулем» испытали восемь 20-литровых канистр и назвали самые удобные и надежные

Топливная канистра – это не только простейший способ увеличить объем горючего для дальних поездок. Это основной способ заправить бензогенератор, квадроцикл, снегоход, бензокосилку или моторную лодку.

Сегодня сравниваем 20‑литровые канистры – мы приобрели восемь штук по цене от 1700 до 7500 рублей.

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Почему у канистры три ручки

Большинство продаваемых сегодня металлических канистр имеют схожие черты, явно унаследованные от общего немецкого предка родом из первой половины прошлого столетия. Тройная ручка для переноски позволяет таскать канистру одному, вдвоем, а также по две штуки в каждой руке. Кроме того, такие канистры удобно передавать по цепочке.

Воздушный карман в верхней части служит как для компенсации изменения объема хранимого горючего при нагреве, так и для обеспечения плавучести (если, конечно, не пытаться заполнить канистру до отказа).

Конструкция допускает укладку штабелями, при этом боковая выштамповка крестообразной формы повышает ее жесткость. Помимо прочего на классической канистре удобно… сидеть!

Резьбовые крышки раньше не использовались: они уступали откидным в оперативности открывания и закрывания, могли потеряться и не фиксировались в открытом положении. Резиновые прокладки в откидных крышках классических конструкций не выпадают с рабочего места.

Критерии оценки канистр

Удобство переливания

На него влияют конструктивные особенности канистры. Смещенная от центра горловина обеспечивает воздушную подушку над поверхностью горючего и его ламинарное течение при переливании – без перемешиваний и пульсаций, то есть без бульканья. Сифонная трубка в горловине, обеспечивая движение воздуха, также облегчает наполнение и опорожнение канистры.

Давление в 1,65 бара встречалось в шинах автомобилей – а у нас его выдержала субтильная, казалось бы, канистра. После снятия давления исходная форма вернулась. Испытываем Good King повышенным ­давлением. Похоже, что пластик действительно «усиленный».

Стойкость к избыточному давлению

Нормальная канистра должна спокойно выдерживать избыточное давление. Как известно, давление насыщенных паров бензина (именно оно раздувает канистры) согласно ГОСТ 32513–2013 «Топлива моторные. Бензин неэтилированный» может достигать 1 бара. Но это – крайний случай, мы же ограничились давлением 0,7 бара. Это позволяет выяснить, сохранят ли нагретые канистры прежнюю «фигуру» после остывания.

Герметичность

Если канистра подтекает, это – приговор. Для уплотнения крышек используются прокладки – помещаем их на четверо суток в бензин, а потом сравниваем состояние с изначальным.

Прокладки замочены в бензине. Их толщину мы сравнили с исходной.

В пробки классических стальных канистр лучше вложить современные полимерные прокладки. Проверяем набухание прокладок. Микрометр позволяет осуществить измерение при одинаковом давлении инструмента на материал прокладки. Замечаний нет: изменение размеров не превысило 5%.

Конструкция ручки

Влияет на удобство хвата как при переливании, так и при переноске канистры.

Ручка канистры с замочком «выходит» на боковую плоскость (слева), а у белорусского аналога она утоплена. Соответственно, две канистры первой конструкции удобно нести одной рукой, а второй – нет.

Горловина

Заделка горловины не должна создавать внутри канистры зону типа чернильницы-непроливайки, препятствующую полному опорожнению емкости.

У канистры с замочком в горловине предусмотрена полноценная дренажная трубка для подвода воздуха. У канистры КС‑20 за подвод воздуха отвечает пластина. Такая конструкция менее совершенна, чем дренажная трубка, поскольку пластина не заходит глубоко и фактически работает только возле горлышка.

Дополнительные критерии

Определили массу канистр, проверили наличие маркировки изготовителя, разрешающей использование для хранения нефтепродуктов.

На донышке этой канистры появляется выпуклость уже при давлении 0,7 бара. Но после снятия давления форма восстанавливается.

Прокладки в бензине

Все штатные прокладки мы извлекли из пробок и разместили на 96 часов в бензине АИ‑95. Все прокладки выдержали испытания достойно, хотя в продаже появились и современные полимерные прокладки – есть смысл вложить их в пробки классических стальных канистр.

О пластике

Бутылки из-под кваса для хранения топлива категорически не подходят. Зальете в них бензин – сами же быстро пожалеете: они растворятся, протекут, наполнят вонью весь салон. Понятно, что такой таре ни на АЗС, ни в гараже не место.

Пробка для алюминиевой канистры старой конструкции (зеленая) имеет плоскую прокладку, которая разбухает и плохо уплотняет. У новой конструкции маслобензостойкое резиновое кольцо стоит в канавке, и деваться ему некуда.

Однако существуют и нормальные канистры из полиэтилена высокой плотности HDPE (High-density polyethylene), изначально предназначенные для хранения топлива. Технических проблем на этом пути нет: ведь даже топливные баки давным-давно научились делать из пластмассы. Все разговоры про воспламенение топлива от статического электричества – полная ерунда: такие случаи ни у нас, ни в других странах не зафиксированы.

И даже ГОСТ Р 58404–2019 «Станции и комплексы автозаправочные. Правила технической эксплуатации» ничего не имеет против нормального пластика, указывая: «Отпуск нефтепродуктов в тару, выполненную из полимерных материалов, допускается только при наличии на ней маркировки предприятия-изготовителя о возможности ее использования для хранения нефте­продуктов».

Канистры – участницы экспертизы «За рулем»

Результаты исследований относятся только к приобретенным нами образцам.

Art-rider Канистра экспедиционная

Примерная цена 7500 ₽

Самая дорогая канистра в нашем тесте. При этом она очень тяжелая, хоть и пластиковая: 3250 г. Однако отметки HDPE мы не обнаружили – странно. А ведь это, по идее, ставит крест на возможности хранить в ней бензин: пластик должен быть специальным! Вероятность того, что удастся отстоять свои права на АЗС без соответствующей надписи, стремится к нулю.

Для бытового применения – нормально, для обычного автолюбителя – не рекомендуем. Good King Канистра для бензина, усиленный пластик

Примерная цена 5000 ₽

Канистра прочная, привычной формы. Но пробка неудобная, рука всё время скользит по небольшим ребрам. Переливать содержимое из такой канистры также ­неудобно.

Высокая цена и отсутствие «допуска» приводят к печальному выводу – не рекомендуем.

Profi accessories 3ton Канистра для хранения и транспортировки ГСМ

Примерная цена 4200 ₽

Из представленных в нашей выборке пластмассовых канистр, пожалуй, такую можно считать оптимальной. Форма – удобная, масса – небольшая, пробка с большими выступами, что облегчает отворачивание. В комплект входит удобная трубка для переливания, снабженная воздушным каналом. Указана возможность хранения и транспортировки ГСМ.

Рекомендуем. Евроканистра Для ГСМ, топлива, бензина, солярки

Примерная цена 1700 ₽

Самая легкая канистра в нашей выборке – 720 г. Она же – и самая дешевая. Прозрачная полоска на стенке показывает уровень топлива, а рядом нанесена шкала, градуированная с точностью до литра. Показания не точные. Выливать жидкость из «бочкообразной» емкости не очень удобно – плоские модели практичнее. Отметок о возможности использования для ГСМ на канистре нет, хотя чек продавца обещал как раз противоположное! Зато есть значок «бокал-вилка», говорящий о пригодности для пищевых продуктов.

Не рекомендуем.

Канистра Для ГСМ 20 л

Примерная цена 6500 ₽

Самая тяжелая канистра в нашей выборке – 3660 г. Хороша трубка для выпуска воздуха, но изнутри канистра, увы, будет потихоньку ржаветь. Классическая форма и высокая прочность в сочетании с надежным замочком делают канистру лучшим приобретением для долговременного использования.

Рекомендуем. Канистра Для ГСМ

Примерная цена 1800 ₽

Внешний вид канистры откровенно подкачал: неужели в такое можно заливать топливо? Маркировки, разрешающей использовать такую тару для ГСМ, нет, хотя символы HDPE на ней присутствуют. Для проверки именно эту тару мы и «наддули» до 1,65 бара – и, превратившись почти в шар, она не лопнула. Ручка неудобная, выливать топливо из «бочкообразной» емкости не очень комфортно, в отличие от плоских моделей. Уровень содержимого виден сквозь стенки.

Для ГСМ – не рекомендуем.

КС-20 Канистра стальная для горючего и масел, Беларусь

Примерная цена 5800 ₽

Канистра тяжелая. Форма ручки не понравилась. Такая не позволит нести две пустых канистры одной рукой. Подвод воздуха выполнен в виде простейшей пластины. Внутри канистра будет со временем ржаветь. Несколько уступает аналогу из нашего теста.

В целом – рекомендуем. МТ-031 OZ Канистра алюминиевая для горючего и масел, Каменск-Уральский

Примерная цена 5600 ₽

Алюминиевая канистра обладает рядом преимуществ – легкая, коррозионностойкая. К тому же завинчивающаяся пробка имеет усовершенствованное уплотнение. Помнится, лет 30–40 назад выпускались алюминиевые канистры с классической пробкой, выполненной как у стальных канистр. Сегодня же для алюминиевой канистры в запчасти поставляется пластмассовая пробка. Не допускайте сильных вмятин, а также раздувания канистры избыточным давлением, и тогда можно считать ее вечной.

Рекомендуем.

Основные параметры 20-литровых канистр

Наименование Материал Масса, г Герметичность при давлении 0,7 бар Удобство переливания Art-rider пластик 3250 + – Good King «усиленный пластик» 1780 + +/– Profi accessories 3ton пластик HDPE 960 + + Евроканистра для ГСМ пластик HDPE 720 + – Канистра для ГСМ безымянная 1 сталь 3660 + + Канистра для ГСМ безымянная 2 пластик HDPE 840 + – КС-20 сталь 3300 + +/– МТ-031 OZ алюминий 1840 + +/–

Выводы

Радует, что откровенного барахла нам не попалось. Но замечания, конечно, есть – и серьезные.

Указание на возможность использования для горюче-смазочных материалов отсутствовало на всех пластиковых канистрах, кроме Profi accessories. Все остальные пластмассовые изделия, таким образом, мы рекомендовать не можем.

К металлическим канистрам вопросов нет. А при покупке пластиковой емкости внимательно изучайте не рекламный текст продавца в интернет-магазине, а саму канистру. При отсутствии обозначений, разрешающих ее применение для горюче-смазочных материалов, от покупки лучше отказаться.

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