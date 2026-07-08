Кто поможет водителю и дворникам: проверили 11 чудо-средств для хорошего обзора в дождь

Испытания препаратов «Антидождь»: эффективность, цены, удобство пользования

Зачастую простейшие решения, предложенные давным-давно, оказываются на удивление живучими. Типичный пример – механические стеклоочистители, они же дворники. Все попытки заменить их чем-то более современным оказываются негодными – не помогают ни ультразвук, ни мощные потоки воздуха.

Однако автохимики не сдаются и пытаются если не полностью избавиться от машущих туда-сюда щеток, то хотя бы помочь им. Так пару десятков лет назад появились препараты «антидождь», призванные облегчать очистку стекла, продлить ресурс щеток, сократить расход омывайки, улучшить видимость и так далее.

С названиями средств, которые мы решили испытать, царит неразбериха. Нам достались и «водоотталкивающий полироль», и «водо- и грязеотталкивающее покрытие», и «средство для ухода за стеклами и фарами». Однако у каждого в перечне достоинств упоминается также «антидождь», то есть гидрофобные свойства. Надо полагать, показывая, что их препараты сочетают несколько функций, производители пытаются «зацепить» более широкую аудиторию.

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Современные составы в среднем рассчитаны на срок службы от 3–6 месяцев до года. Некоторые изготовители измеряют срок эксплуатации числом моек. Старое поколение «антидождей» имело более короткий срок действия.

Из дюжины приобретенных нами препаратов подавляющая часть содержится во флаконах. Два средства (Bahler и Lavr) имеют триггерную упаковку, а одно (Glaco Roll On) выполнено в виде роллера-тампона. Средство Killaqua Raindrop предназначено для добавки в бачок омывателя, остальные же требуют нанесения непосредственно на стекло.

Методика испытаний

Замеры в статике проводили на поверхности автомобильного стекла, оценивая скорость стекания капель воды с обработанной территории. Для повышения точности опыты проводили на задней двери хэтчбека, зафиксировав ее под углом в 10 градусов к горизонту. Скорость стекания капель воды с обработанной каждым препаратом поверхности фиксировали секундомером. Лучший результат получал 3 балла, худший – 1 балл.

Одна половинка ветрового стекла Ларгуса будет обработана «антидождем», другая – нет. Даже до ездовых испытаний заметна разница между обработанной и необработанной половинками стекла. На необработанной видны остатки пены. Изменение смачиваемости поверхности после обработки – налицо.

Следующий этап – на ветровом стекле Ларгуса. Мы поочередно обрабатывали одну половину предварительного вымытого и высушенного ветрового стекла – чтобы было с чем сравнивать, после чего равномерно окатывали стекло пятью литрами воды. Затем на 240 секунд включали дворники, имитируя реальную езду по загруженной магистрали. Если разница между половинками стекла сразу бросалась в глаза, то проводили второй цикл испытаний, аналогичный первому. Оценка результатов – экспертная, по трехбалльной системе.

Нанесение состава Armorcer – многоэтапное. Средство Killaqua Raindrop – самое удобное: заливаете пару колпачков в бачок с омывайкой – и всё!

Самый длительный этап – ездовой: он затянулся на пару недель. Хотелось поездить под дождем, проверяя разные средства безо всякой имитации реальности, но погоду откровенно «колбасило» – то дождь, то сухо.

Тогда мы решили создать дождь себе сами. Заправили предварительно вымытый бачок омывателя чистой водой. Отключили питание стеклоочистителя, вынув предохранитель. Поливали обработанное ветровое стекло водой через штатные форсунки на ходу автомобиля и фиксировали результат.

Триггерная упаковка обеспечивает ­равномерное распыление состава. Препарат Glaco Roll On отличает оригинальность форм-фактора. Но это решение – на любителя.

Оценивали общую обзорность и скорость, при которой капли воды начинали уноситься потоком воздуха вверх. Препараты наносили также на наружные зеркала и боковые стекла: здесь они особенно полезны зимой, когда могут снизить загрязняемость слякотью. Оценки снова экспертные, по трехбалльной системе.

Разница между керамическим составом и обычным чувствуется даже при нанесении: требуются большее усилие и время. В комплект Mendcar входит специальная губка – это хорошо. Но она оказалась одноразовой, что не обрадовало.

Стекло всякий раз предварительно очищали и обезжиривали. Нанесение и выдержка – согласно инструкциям. И только при испытаниях препарата Killaqua Raindrop его предварительно смешали с водой в рекомендуемой пропорции и залили в бачок омывателя.

Препараты «Антидождь» – участники испытаний «За рулем»

Результаты наших испытаний относятся только к приобретенным образцам.

Armorcer Грязеотталкивающее покрытие для стекол и зеркал авто

Примерная цена 520 ₽

В комплект входят три пузырька: очиститель стекла, покрытие для стекла и катализатор. Прилагается безворсовая тряпка. Помимо автомобиля, рекомендовано для душевых кабин и витражного остекления. Подойдет для любителей обстоятельного подхода к любой деятельности: важно не запутаться в пузырьках… Цена приемлемая.

Сумма баллов – 7 Bahler GS-100 Средство для ухода за стеклами и фарами

Примерная цена 550 ₽

В пересчете на единицу препарата это самое дешевое средство в нашей выборке. А результат – средний, то есть нормальный.

Сумма баллов – 6 Ftorsic CF Антидождь для стекол и зеркал автомобиля

Примерная цена 550 ₽

Средство заявлено как защитное водоотталкивающее нанопокрытие для стекол. Содержимое небольшого пузырька тяжеловато равномерно распределять по обрабатываемой поверхности. Цена средняя.

Сумма баллов – 6

Glaco Roll On Soft99 Водоотталкивающий полироль для стекла

Примерная цена 1200 ₽

Заявлено как водоотталкивающий полироль для стекла. Цена кажется завышенной, хотя в пересчете на единицу продукции она средняя. Пользоваться не очень удобно. Эффект есть, но препарат проигрывает остальным средствам в данной выборке.

Сумма баллов – 4 Hi-Gear rain guard HG5624 Антидождь

Примерная цена 480 ₽

Заявлено, что средство можно использовать для чистки стекол очков. Замечаний нет.

Сумма баллов – 6 Hi-gear rain guard HG5640 Полироль защита для стекла

Примерная цена 550 ₽

Указано, что препарат годится также для обработки поверхностей зеркал и для чистки очков. Замечаний нет.

Сумма баллов – 6

Killaqua Raindrop Антидождь добавка в бачок

Примерная цена 700 ₽

Единственное средство в нашей выборке, которое нужно не наносить на стекло, а просто добавить в бачок омывателя. Результат чуть ниже среднего в данной компании, но простота использования это компенсирует.

Сумма баллов – 5 Lavr Антидождь для стекол и зеркал

Примерная цена 500 ₽

Одно из самых дешевых средств в нашей подборке в пересчете на единицу содержимого. Оценка при этом средняя, что при такой цене является явным достоинством.

Сумма баллов – 6 Mendcar Керамика антидождь

Примерная цена 330 ₽

Указано, что это – абразивный очиститель-антидождь. Самое дорогое средство в пересчете на единицу содержимого. Содержимое миниатюрного флакона пришлось долго распределять равномерно, однако итоговый результат – один из лучших в выборке.

Сумма баллов – 8

Nanolab Профессиональный антидождь

Примерная цена 710 ₽

Три пузырька и дополнительные сосуды для работы плюс губка и тряпка – такой набор для любителей повозиться с машиной. Итоговый результат выше среднего.

Сумма баллов – 7 Platinum knight Glass coating Антидождь Керамическое покрытие для стекол

Примерная цена 500 ₽

В комплекте есть безворсовая тряпка. Заявлено, что в основе – две технологии: на основе диоксида кремния (SiO ) для создания гидрофобного слоя и «anti dirty-ice» для облегчения удаления льда после зимней стоянки и насекомых после езды по трассе в летнее время. Звучит тяжеловесно, но результат – один из лучших в выборке.

Сумма баллов – 8 АНТИДОЖДЬ В КВАРТИРЕ

Производители средств «антидождь» отмечают, что область их применения не ограничивается автомобильными стеклами. В частности, можно обрабатывать душевые кабины, витражные остекления и даже очки. А самое забавное применение – обработка… унитазов! Принцип действия – тот же, что и на стеклах: ни вода, ни грязь на обработанной поверхности не задерживаются.

Вердикт

Явных лидеров, как и аутсайдеров, мы не обнаружили. Чуть эффективнее других работали на всех этапах препараты с заявленным «керамическим» эффектом – Glass coating Platinum Knight, Kickdown Glass friendly coating и Mend car. В ходе дорожных испытаний именно с ними эффект сдувания капель стал наблюдаться примерно с 40 км/ч, в то время как у других это наступало после 50 км/ч. Но и приведенная сто­имость таких средств выше.

Самый удобный в эксплуатации – препарат Killaqua Raindrop, добавляемый в бачок стеклоомывателя. Замкнул табель о рангах Glaco Roll On.

Никаких побочных явлений мы не зафиксировали, а потому советуем всем, кто никогда не пользовался «антидождями», при случае воспользоваться любым из них и решить для себя, стоит ли овчинка выделки. Счастливого пути и хорошего обзора!

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