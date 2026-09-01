Проезд по платным трассам — новые правила!

Минтранс: задолженность за проезд по платным трассам придет на Госуслуги

С 1 сентября 2026 года вступили в силу изменения в дорожном законодательстве, касающиеся платных трасс.

Часть изменений посвящена диагностике автодорог: теперь отчеты о диагностике каждой трассы будут включать ее параметры, фотофиксацию и рекомендации по ремонту. По мнению Минтранса, такие отчеты позволят лучше контролировать использование средств дорожных фондов. Вторая часть – это актуализированные требования к специалистам, которые ответственны за организацию дорожного движения.

Но есть еще третья часть, напрямую относящаяся к простым автомобилистам. По новым правилам, владельцы платных трасс обязаны формировать перечень данных о каждом проезде: госномер машины, дату, время и место проезда, а также фотофиксацию и уникальный идентификатор. Как поясняют в Минтрансе, водители получат возможность получать эти данные через Госуслуги, и процесс оплаты задолженности станет более удобным.

Ранее «За рулем» сообщил, что на участках МСД возобновили оплату проезда в пиковые часы.