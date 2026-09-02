Популярный экономичный кроссовер Geely получил полный привод: подробности и цены

Стартовали продажи полноприводного Geely Starray EM-i (EX5) за 3 млн рублей

У гибридного кроссовера Geely EX5 EM-i появилась модификация с обеими ведущими осями. Первым рынком для новинки стала Австралия – там на задней оси модели установили дополнительный электромотор мощностью 109 л.с.

На Зеленом континенте знакомый нам EX5 EM-i продается под именем Starray EM-i. Раньше местные покупатели могли выбрать только переднеприводную версию, причем с увеличенной батареей на 29,8 кВт·ч. Теперь же в гамме есть и вариант с приводом на оба моста.

Geely Starray EM-i (EX5)

Силовая установка и запас хода

Схема гибридной системы, в общем-то, классическая для таких машин. Передние колеса вращает связка 1,5-литрового атмосферного ДВС мощностью 99 л.с. и электродвигателя на 218 л.с. Заднюю ось приводит отдельный электромотор, выдающий 109 л.с. и 150 Нм крутящего момента.

Емкость тяговой батареи – те же 29,8 кВт·ч. На чистом электричестве полноприводный кроссовер проезжает до 130 км по циклу WLTP, а от зарядной станции постоянного тока способен принимать до 78 кВт. Чтобы компенсировать энергопотребление второго мотора, топливный бак увеличили с 51 до 60 литров – в результате суммарный пробег версии вырос до 1065 км по европейскому замеру. Расход топлива в гибридном режиме составляет скромные 1,7 литра на 100 км.

Интерьер Geely Starray EM-i (EX5)

Вместе с полным приводом автомобиль получил дополнительные режимы движения Snow и Off-Road. Динамика тоже улучшилась: разгон до 100 км/ч теперь занимает 6,3 секунды – у моноприводной модификации на это уходит 8,1 секунды. Максимальная скорость ограничена отметкой 170 км/ч. Похожая силовая установка используется в гибридном Geely Monjaro EM-i для глобального рынка.

Габариты, оснащение и цены

Кузовные размеры не изменились: длина – 4740 мм, ширина – 1905 мм, высота – 1685 мм, колесная база – 2755 мм. Снаряженная масса полноприводной версии составляет 1873 кг, а максимально допустимая – 2425 кг. Дорожный просвет – 172 миллиметра.

Местным покупателям полноприводный Starray EM-i доступен в единственной комплектации Inspire. Снаружи машину выделяют 19-дюймовые колесные диски. В оснащение входят 7 подушек безопасности, передний парктроник, атмосферная подсветка, система кругового обзора и 15,4-дюймовый центральный экран с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Передние кресла получили обогрев и вентиляцию.

Цена полноприводного кроссовера с учетом всех налогов – 48 620 австралийских долларов, то есть около 3 млн рублей. Для ориентира, базовый переднеприводный вариант с батареей на 18,4 кВт·ч обойдется в 40 877 долларов (примерно 2,53 млн рублей), а моноприводная машина с увеличенным аккумулятором – в 44 997 долларов (около 2,78 млн рублей).

Что с полноприводным EX5 в России

Российским покупателям параллельно-гибридный EX5 EM-i пока предлагается только в комплектации «Макс» по цене 3 974 990 рублей без учета специальных выгод. Такая машина имеет передний привод и батарею емкостью 18,4 кВт·ч.

Кроме того, в нашей стране продается вариант с последовательным гибридом – Geely EX5 EM-R. Он доступен в комплектациях «Про» и «Макс» с ценовым диапазоном 3 464 990 – 3 814 990 рублей.

Судьба полноприводной версии в России пока неизвестна. Хотя ее появление выглядело бы вполне логичным – отечественные водители к приводу на обе оси неравнодушны. Да и текущая переднеприводная модификация разлетается неплохо: по данным компании « Автостат», в июле 2026 года модель вошла в топ-10 самых востребованных кроссоверов нашего рынка, разойдясь тиражом 2429 штук.

Ранее «За рулем» уже рассказывал о другом электрическом кроссовере, готовящемся к выходу на наш рынок.

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