Электромобиль 1918 года на современных батареях появился в продаже

Уникальный электрокар Detroit Electric 1918 г. в. выставили на торги

В списке лотов аукциона Mecum, который проходит в рамках автомобильной недели в Монтерее, затесался Detroit Electric Model 75B Brougham 1918 года. The Drive поясняет: реставрация тут не музейная, а функциональная – под старинным кузовом установлены современные батареи, поэтому машина полностью на ходу.

Владелец нашел выход из ситуации, в которой оказываются почти все поклонники ранних электрических машин. Столетние аккумуляторы не восстановить, в отличие от бензинового двигателя, который можно перебрать. Поэтому вместо оригинальных элементов питания здесь стоят нынешние – предположительно со списанных электромобилей, гибридов или от фирм, специализирующихся на конверсии винтажной техники. Кстати, Джей Лено реализует похожий проект: свою Detroit Electric 1914 года он снабжает батареями от Nissan Leaf. Не исключено, что и этот экземпляр работает на похожем аккумуляторе.

Скромные возможности оригинала сегодня вызывают улыбку. Detroit Electric 75B проезжала на одной зарядке около 80 миль, то есть примерно 130 км, а разгонялась максимум до 20 миль в час – порядка 32 км/ч.

Марка появилась в 1907-м, когда Anderson Carriage Company, работавшая в Детройте с 1884 года, решила перейти на выпуск электрокаров. Об экологии тогда говорили редко, зато такие машины были тихими и несложными в управлении. Бензиновые конкуренты, наоборот, воняли, требовали поисков заправок и пугали ручным запуском, а их механика казалась новичкам слишком мудреной.

Электромобили тех лет активно продвигали как транспорт для женщин – чтобы не пачкать руки и не мучиться с заводной рукояткой. Даже Генри Форд и президент Packard Генри Джой покупали Detroit Electric для своих жен. Интерьер делали под стать: водитель сидел лицом к пассажирам и управлял машиной с помощью румпеля, а салон больше походил на гостиную. И ваза для цветов тут появилась за 90 лет до Volkswagen New Beetle.

Производство Detroit Electric дотянуло до 1939 года, пока бензиновые машины окончательно не вытеснили марку. В 2013-м бренд пытались возродить на базе переделанного Lotus Elise, но дальше экспериментов дело не пошло. Зато нынешний лот – лишнее доказательство того, что даже вековой раритет способен получить вторую жизнь на современных батареях.

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