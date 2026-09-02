Отслеживают обстановку по кругу: как работают новые шарообразные дорожные камеры

Сферические камеры: новый уровень контроля на трассах

На смену привычным прямоугольным коробкам на столбах приходят аккуратные сферические модули – вдоль трасс и городских магистралей их становится все больше. Многие водители спокойно проезжают мимо этих конструкций, даже не задумываясь, для чего они. А зря.

Специалисты уточняют: это устройства нового поколения для дорожного контроля. Оптика здесь не статична, как у прежних камер, – она вращается и охватывает всю округу. Речь о модуле «Стрелка-360С», который берет под наблюдение зону до 500 метров. С наступлением сумерек активируется инфракрасная подсветка, позволяя снимать с дистанции около 250 метров. Корпус герметичен и оснащен подогревом, так что изображение остается четким даже в ливень, снегопад или пыльную бурю.

Программное обеспечение само разбирает дорожную обстановку. Оно замечает остановки в неположенном месте, езду по обочине, пересечение сплошной полосы, выезд на встречку и игнорирование пешеходов на переходе. Человек в процесс не вмешивается, поэтому рассчитывать на «случайно» не фиксированное нарушение не приходится. На МКАД и других значимых магистралях Москвы камеры уже работают 24 часа в сутки.

Приносит система и практическую пользу. После ДТП запись отправляется в центр организации движения – оформить происшествие можно без длительного ожидания на дороге, убрав автомобиль на обочину. Это заметно снижает вероятность вторичных аварий. Более того, программа сама распознает заторы и серьезные аварии, оповещая операторов, которые вызывают экстренные службы. Так что повышенная осторожность автомобилистов в зоне действия этих шарообразных модулей вполне объяснима.

О том, как штрафуют с неба, «За рулем» уже рассказывал.

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