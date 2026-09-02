Подсчитали, сколько автомобилей в России завезены «серым» путем

Сергей Целиков: доля альтернативного импорта автомобилей достигла 18%

Подведены итоги восьми месяцев работы российского авторынка и оказалось, что альтернативный импорт занял прочную позицию, обеспечив около 18% всех продаж новых легковых машин.

По сути, каждый пятый автомобиль, купленный в стране, был ввезен в обход официальных дилерских каналов, отмечает генеральный директор «Автостата» Сергей Целиков.

Более 15% альтернативного сегмента занимают глобальные бренды из Японии, Германии и Кореи. В топе покупательских предпочтений оказались модели Toyota, Mazda, Volkswagen, BMW и Audi. Исключением стал лишь корейский KGM (бывший SsangYong), который продолжает официальные поставки, но его присутствие настолько мало (0,1%), что теряется в статистике.

Оставшиеся 3% пришлись на китайские марки, которые также везут параллельным импортом. Здесь россияне активно выбирали Geely, Zeekr, Changan и Lixiang. Однако китайский «серый» импорт имеет свою особенность: более половины таких машин – это подключаемые гибриды, а каждый десятый – электромобиль.

Везти бензиновые китайские модели невыгодно – их на рынке и так с избытком. А вот современные экологичные авто официальные дистрибьюторы завозят неохотно из-за грабительского утильсбора, который делает финальный ценник запредельным. Именно этот дисбаланс и подстегивает покупателей искать альтернативные пути ввоза технологичных новинок.

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