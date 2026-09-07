Гибриды за 3,5-4 млн: почему в РФ их стало не хватать

Эксперт Иванов назвал причины дефицита гибридов и электромобилей у дилеров

За январь – август 2026 года в России продали 83 тысячи электромобилей и гибридов – почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Российские модели заняли в сегменте более 27%, прибавив 15,5 процентного пункта. Такими данными поделился первый вице-премьер Денис Мантуров. По его прогнозу, производство «зеленого» транспорта по итогам 2026-го вырастет в 1,5-2 раза и составит 25-30 тысяч единиц.

Почему возник дефицит

Неудивительно, что уже в начале лета предложение стало отставать от спроса. Николай Иванов, директор департамента продаж новых автомобилей ГК «Рольф», в беседе с «Российской газетой» назвал нехватку машин точечной, а не всеобщей.

«Ограничено предложение по линейке Evolute, прежде всего i-Joy и i-Space. У Esteo в дефиците Exlantix ET8, по новой модели V27 наличие ограничено. Сокращены складские запасы по гибридному Geely EX5 и внедорожнику Deepal G318», – перечислил он.

Почему же возникает нехватка? Дилер называет три причины.

«Ситуация на заправочных станциях последних месяцев стала катализатором спроса. Господдержка привязала выгоду к локализации, максимальные 925 тыс. руб. по льготному лизингу сохранены для высоколокализованных моделей, доля автомобилей российского производства в сегменте за семь месяцев выросла до 26,3% против 11,1% годом ранее. Третья причина сделала спрос массовым. Год назад гибридная силовая установка означала автомобиль стоимостью от 9 до 12 млн рублей. Сейчас в сегменте кроссоверов появились гибриды в диапазоне 3,5-4 млн рублей», – пояснил дилер.

Evolute планирует нарастить производство

Еще в начале июля представители Evolute рассказывали «РГ»: из-за высокого спроса на некоторые модели образовалась небольшая очередь на поставку дилерам. Теперь, когда разговоры о нехватке машин не утихают, издание вновь обратилось к липецкому предприятию.

«Мы предприняли шаги, чтобы к осени нарастить нужный объем производства. Сейчас мы ускоряем производственные процессы, планируем запустить сварку и окраску кузовов по моделям i-Joy и i-Sky и мы рассчитываем, что в уже в сентябре рынок начнет насыщаться, а к концу сентября мы выйдем на больший объем. Речь идет о кратном увеличении производства», – заявили «РГ» в пресс-службе.

При этом в Evolute исключают импорт «зеленых» машин как способ закрыть дефицит.

«У нас производство полного цикла, которое не предполагает импорта, а бренд Evolute – полностью российский», – подчеркнул пресс-секретарь.

Evolute собирают на заводе «Моторинвест» в Липецкой области. Изначально это была крупноузловая сборка – почти готовые машинокомплекты из Китая дособирали в России. Полный цикл первым освоил гибридный кроссовер i-Space, сейчас на эту же технологию почти переведены электрокары i-Joy и i-Sky.

Ранее «За рулем» рассказывал о новом рамнике с большим запасом хода.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!