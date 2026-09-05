На продажу выставили электромобиль, которому больше века: он на бодром ходу!

На аукционе Mecum выставили Detroit Electric Model 75B Brougham 1918 года

На автомобильной неделе в Монтерее аукционный дом Mecum привез неожиданный лот: Detroit Electric Model 75B Brougham 1918 года. Выглядит он как классический раритет, но техника внутри совсем не музейная – современные батареи делают столетний электрокар полностью рабочим и готовым к движению.

Хозяин авто обошел главную боль владельцев старых электромобилей. Вековые аккумуляторы восстановлению не поддаются, тогда как бензиновый мотор еще можно перебрать. Решение нашлось: вместо исторических батарей встали нынешние – вероятно, со списанных электрокаров или гибридов, а возможно, от компаний, специализирующихся на конверсии винтажной техники. Похожим путем идет и Джей Лено: его Detroit Electric 1914 года приводится в движение батареями от Nissan Leaf. Похоже, именно такой источник питания стоит и на монтерейском экземпляре.

Впрочем, бурных скоростей ждать не стоит. Оригинальный Detroit Electric 75B проезжал примерно 80 миль (около 130 км) без подзарядки, а разгонялся до 20 миль/ч – это почти 32 км/ч. Скромно по нынешним меркам, зато вполне достойно для своего времени.

Детройтская Anderson Carriage Company, основанная еще в 1884 году, занялась электромобилями в 1907-м и выпустила Detroit Electric. Экология тогда была не главным аргументом; электрические экипажи манили тишиной и легкостью управления. Бензин имел резкий запах, заправок встречалось мало, а ручной запуск мотора и капризная механика отпугивали немало новичков.

Интересно, что такие машины целенаправленно продавали женщинам. Никакой возни с заводной ручкой и грязных рук – поэтому даже Генри Форд и президент Packard Генри Джой выбирали Detroit Electric для своих жен. Салон больше походил на гостиную: водитель сидел лицом к пассажирам и правил румпелем, а в отделке нашлось место под вазу для цветов – на девяносто лет раньше, чем у Volkswagen New Beetle.

Выпуск Detroit Electric продолжался до 1939 года, пока бензиновые конкуренты не вытеснили марку. В 2013-м ее пытались возродить на базе переделанного Lotus Elise, правда, дальше опытных образцов дело не пошло. Зато лот 1918 года доказывает любопытное: современный аккумулятор способен дать вторую жизнь даже автомобилю, которому больше века.

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