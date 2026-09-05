Из простого минивэна сделали автодом с замашками «Крузака»

В Австралии построили автодом-внедорожник на базе Toyota HiAce

Австралийская компания Headspace Campers задалась целью построить кемпер для экстремальных путешествий – и к этой цели пришла.

Ребятам не помешал даже тот факт, что у взятого за основу минивэна Toyota HiAce актуального шестого поколения нет полноприводных версий (раньше – бывали), они ее создали сами. Донором стал родственник в лице Toyota Land Cruiser 200, и в «бусик» влетело буквально все, что обычно есть в здравом «двухсотом»: понижайка, блокировки дифференциалов, усиленная подвеска и внедорожные шины 35".

Все это великолепие отлично подружили с родным силовым агрегатом Хайса – 2.8 турбодизель с отдачей 177 л.с. в паре с 6-ступенчатой АКП Aisin, – а снаружи добавили силовые бамперы, лебедку, защиту днища и шноркель.

Пассажирское нутро вэна тоже начинили как следует: раскладная кухня с индукционной плитой, раковиной, холодильником и аэрогрилем, четыре спальных места, душ, бак для воды на 275 литров и батарея на 200 А·ч. В общем, у австралийцев почти получилась Буханка-автодом. Но все-таки не Буханка, конечно...

Ранее «За рулем» рассказал про кемпер Dethleffs Graneo на базе Mercedes Sprinter – тоже неплохая штука.