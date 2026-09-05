Почему гибридные Volkswagen становятся бензиновыми уже при −10 градусах?

Volkswagen признал отказ электромоторов у гибридов Passat и Caddy на морозе

Шведские владельцы гибридных Volkswagen столкнулись с неожиданной бедой: при температуре −10 градусов и ниже электромотор в машинах попросту переставал работать. Под раздачу попали сразу две модели – Passat и Caddy. Там же, на морозе, начались капризы и с зарядкой тяговой батареи. Дело дошло до того, что немецкому автопроизводителю пришлось раскошелиться – один из пострадавших водителей получил компенсацию в размере 54 000 евро.

Volkswagen Passat

Интересно, что реакция компании на жалобы была далеко не мгновенной. Лишь позже официальный представитель Volkswagen объяснил: марка в принципе не может давать гарантий, что гибридная силовая установка будет безупречно работать в холода. Всему виной физика – на морозе литий-ионные аккумуляторы заметно теряют и емкость, и производительность. Поэтому в таких условиях в дело вступает бензиновый двигатель, который подхватывает и помогает поддерживать батарею в тонусе.

Volkswagen Caddy

В компании при этом уточнили: гибрид считается работающим штатно, если соблюдается целый набор условий. Нужно, чтобы аккумулятор был заряжен и выдавал достаточную мощность, а скорость автомобиля не превышала 130 км/ч. Вдобавок температура масла в коробке передач и охлаждающей жидкости должна быть выше −10 градусов. Как заверили в Volkswagen, все эти тонкости подробно расписаны в инструкции по эксплуатации.

Интерьер Volkswagen Passat

Самое любопытное кроется в другом. Немцы, как выяснилось, регулярно гоняют свои гибридные авто в условиях Крайнего Севера, проводя там полноценные испытания. Логично было бы ожидать, что после таких тестов никаких сюрпризов с запуском и зарядкой в мороз возникать не должно. Однако реальные шведские случаи говорят об обратном.

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