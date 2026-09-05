Экономия на бензине обернется капремонтом: какие кроссоверы под ударом

Топ-6 кроссоверов, которые очень чувствительны к качеству топлива

Эксперты «Авто.ру» проанализировали рынок и составили список популярных кроссоверов с бензиновыми двигателями, которые особенно чувствительны к качеству топлива. Даже на небольших пробегах у них могут возникнуть серьезные поломки. Одним из первых в этом списке стоит компактный Kia Seltos. В дорогой версии под капотом у него 1,6-литровый турбомотор G4FJ мощностью 177 л.с. Сотню машина набирает быстрее, чем за девять секунд, но платить за динамику приходится разборчивостью в еде. Турбина и непосредственный впрыск GDI делают двигатель крайне восприимчивым к суррогату: детонация способна разрушить поршни и нанести другие серьезные повреждения. Если же агрегат выйдет из строя, поиски контрактного мотора на разборке обойдутся минимум в 400 тысяч рублей.

Kia Seltos

Не менее поучительная история – у первого поколения Volkswagen Tiguan. Его 1,4-литровый двигатель EA111 давно стал символом того, как некачественный бензин ускоряет капремонт.

Каждая попытка сэкономить на заправке оборачивается потерей эластичности, вялым откликом на газ и ускоренным износом деталей. Восстановление такого мотора в среднем выливается в 500 тысяч рублей.

Volkswagen Tiguan

После рестайлинга Hyundai Tucson вместе с родственным Kia Sportage обзавелся атмосферником G4KJ. При объеме 2,4 литра он выдает 184 л.с., но с бензином дружит заметно хуже базовых двухлитровых версий. Заливаешь низкооктановое топливо – получаешь риск детонации, износ шатунных вкладышей, а вместе с этим нагар и закоксовку маслосъемных колец.

Hyundai Tucson

Любителям китайских кроссоверов тоже стоит быть осторожными.

Exeed TXL приводится в движение форсированной версией турбомотора Acteco SQRF4J16 на 186 л.с.

Из-за высокой степени форсировки агрегат предъявляет жесткие требования к октановому числу. На плохом бензине здесь так же вероятна детонация, грозящая поршням и поршневым кольцам.

Exeed TXL

Наконец, второе поколение Mazda CX-5, которое успело полюбиться в нашей стране, оснащено моторами Skyactiv-G мощностью 150 и 194 л.с. Их фирменная фишка – высокая степень сжатия, а значит, для нормальной работы нужно стабильное сгорание смеси. Низкооктановый бензин либо топливо с примесями тут же провоцирует задиры в цилиндрах и пресловутый «масложор». Итог предсказуем: визит к мотористу и капитальный ремонт.

Mazda CX-5

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