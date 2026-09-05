Сколько в РФ водителей–«розеточников»? Интересные цифры

Автостат: в России уже более 200 тысяч электромобилей и подключаемых гибридов

Почти 230 тысяч единиц — столько электромобилей и заряжаемых гибридов насчитывалось в России нам 1 июля 2026 года.

Большая часть этого количества (63%) – подключаемые (заряжаемые, плагин) гибриды, они же PHEV, для зарядки аккумуляторов использующие не только собственные ДВС и рекуперацию, но и розетку извне. Среди популярных в РФ моделей это Li Auto / Lixiang L7 и Voyah Free EVR, выпускающие их бренды попали на первое и второе место «розеточного» Топ-5. Можно назвать и другие довольно известные в РФ «плагины» – Aito M5, Toyota Prius и Chevrolet Volt, но эти марки в рейтинг не попали.

А вот замыкающий тройку лучших Nissan, безусловно, «делает кассу» на полностью электрической модели Leaf – эти машины, как правило, попадают в РФ уже с пробегом и по частным каналам.

Объективно «розеточных» машин любого типа в России пока не так много. Весь легковой автопарк у нас составляет 47,45 млн легковых автомобилей (данные Автостата на январь-2026), однако доля «электричек» и гибридов, пусть медленно, но верно будет расти.

Ведь как недавно рассказывал «За рулем», по рыночной доле электромобили в РФ впервые дотянулись до 2%.