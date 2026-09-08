Плюс полмиллиона: эта модель рекордно подорожала в России

Гибридный седан Voyah Passion стал рекордсменом месяца по увеличению цены

В августе модель Voyah Passion выросла в цене больше всех прочих продающихся в РФ новых легковушек.

Если масс-сегменте прибавка к цене обычно укладывается в несколько десятков тысяч рублей, то в премиальном этот прирост может достигать сотен тысяч. В августе тройку наиболее подорожавших в России машин составили три премиум-модели. Так, кроссовер Esteo Exlantix ET8 прибавил в цене 200 тысяч рублей – до 7 690 000 рублей, но по нему все еще действует скидка по госпрограмме в 925 000 рублей, отмечает источник.

Еще больше прибавили старшие комплектации Avatr 12 – на 200-300 тысяч – и теперь они стоят 6 990 000 и 8 390 000 рублей. Однако рекордсменом августа стал гибридный седан Voyah Passion, подорожав сразу на 530 тысяч и достигнув цены в 6 215 000 рублей. Однако и он доступен со скидкой по госпрограмме – с ней получится всего-то 5 290 000 рублей.

Voyah Passion

Опубликовавший данные источник отмечает, что в целом по рынку новых скидок на машины бренды не предлагали, если не считать снижение цен на Bestune B70 и Т90 и небольшое увеличение выгоды на Jetour T1. А вот рост цен заметен: за август прайсы переписали 24 китайских бренда.

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